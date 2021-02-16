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«Китайский торговый дом» в Красноярске подешевел в три раза

«Китайский торговый дом» в Красноярске подешевел в три раза
Иллюстрация: yandex.ru

«Китайский торговый дом» в Красноярске вновь выставлен на продажу. Однако уже по другой цене. Много дешевле.

#НОВОСТИ

Информация о продаже объекта появилась на сайте интернет-аукциона au.ru.

Собственник бывшего торгового центра «Китайский торговый дом», расположенного на пр. Мира, снизил цену в три раза. Трёхэтажное здание ТЦ продаётся сегодня за 193 млн рублей.

В объявлении указывается, что в здании свободная планировка и возможны перестройки. При желании первый этаж переоборудуется под паркинг. Также акцентировано удачное месторасположение объекта за счет высокой проходимости. Земля под зданием в собственности владельца.

В общем, можно новый торговый комплекс расположить или оборудовать офис для крупной компании.

 

Автор: Петр Савельев
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