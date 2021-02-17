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На Красноярской железной дороге сошел с рельсов поезд с углем

Место аварии
Место аварии. Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru/

Причины происшествия пока не называются. На месте работает штаб по устраненинию последствий аварии. Пассажирские поезда временно пущены по измененным маршрутам.

#НОВОСТИ
На перегоне Стофато — Джебь Абаканского региона Красноярской железной дороги сошли с рельсов 26 вагонов поезда, груженного углем. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали. Происшествие случилось в 17:50 по местному времени.
 
Как рассказали DK.RU в КрасЖД, причины произошедшего сейчас устанавливаются — на это у компании есть три дня. свою проверку начала и Абаканская транспортная прокуратура. Все движение на этом участке магистрали приостановлено. Пассажирские поезда 123 и 124 пущены по измененным маршрутам: первый будет идти из Красноярска до Уяра, потом обратно и через Ачинск в Абакан, а второй — из Абакана до Кошурниково, обратно и через Ачинск в Красноярск.
 
На месте аварии сейчас работает три строительно-монтажных поезда и около 300 железнодорожников. По самым оптимистичным прогнозам, движение частично может быть восстановлено сегодня к вечеру, но погодные и географические условия могут внести свои коррективы.
 
Получателя угля, которым были загружены сошедшие с рельсов вагоны, выяснить не удалось. Однако, как рассказал источник DK.RU в КрасЖД, поезд шел с востока на запад.
Автор: Евгений Волошинский
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