«Командор» вошел в Рейтинг работодателей России hh.ru

По итогам 2020 года рейтинг возглавил «Росатом», кроме того в списке лучших – «Газпром Нефть», Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа Банк, СИБУР, Tele2 и Национальная Медиа Группа.

Как сообщает пресс-служба hh.ru, в рейтинг вошли более 500 компаний России, 24 из них представляют Сибирский регион. Единственным представителем Красноярска стала ГК «Командор» - она вошла в топ-100 лучших работодателей России в категории «крупнейшие компании» (численность более 5000 человек), и заняла в нем 61 место, набрав 95,68 баллов. Это на 1,2 балла больше по сравнению с рейтингом 2019 года). Сейчас в компании работают более 10 500 человек.

Любопытно, что в этой же категории на 66 месте оказалась еще одна розничная сеть «Мария Ра» из Алтайского края.

Рейтинг работодателей России с 2010 года составляется крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, в нем учитываются компании численностью больше 100 человек. Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

— готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя;

— желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании;

— данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция.

В 2020 году организаторы рейтинга разделили его на четыре сегмента в зависимости от численности.