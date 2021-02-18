Красноярская компания попала в сотню лучших семейных бизнесов России

Таковой ее признали на всероссийском форуме семейного предпринимательства. Теперь она продолжит работу под патронажем Торгово-промышленной палаты России.

По итогам III всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия» красноярское предприятие «Кисан» назвали одной из лучших семейных компаний страны — она вошла в ТОП-100 подобных предприятий. Об этом рассказали в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

«Кисан» изготавливает различную электронную и светодиодную аппаратуру, а также отливает из пищевой пластмассы различные элементы.

Как и остальные компании, попавшие в сотню лучших, «Кисан» в 2021 году получит поддержку со стороны Торгово-промышленной палаты РФ. Ее сотрудники смогут участвовать в различных тренингах, программах повышения квалификации и других мероприятиях, разработанных специально для семейных компаний.

В настоящий момент мы оказываем содействие в привлечении инвестиций и поиске новых рынков сбыта для предприятия», — говорит президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев.

Как рассказали в агентстве развития МСП, компания «Кисан» активно пользуется услугами центра «Мой бизнес», через который предпринимателям оказывают господдержку, — она участвовала в бизнес-миссиях, различных выставках в России и за рубежом, получала помощь в продвижении.