«Норникель» подвел финансовые итоги 2020-го года

Компания опубликовала аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО. Главный вывод: год был для крупнейшего в мире производителя никеля и палладия благоприятным.

Несмотря на специфическую социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в 2020 году, компания по-прежнему остается лидером создания акционерной стоимости. «Норникель» - один из самых качественных активов российской цветной металлургии с высокой дивидендной доходностью.

Как сказано в отчете, консолидированная выручка компании увеличилась на 15% год-к-году до $15,5 млрд – за счет роста биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОК. На треть вырос объем капитальных вложений – до $1 млрд: это результат реализации горных проектов на Талнахском месторождении, начала активной фазы строительства «Серного проекта», инвестиций в промышленную безопасность и увеличение объемов капремонтов объектов энергетической инфраструктуры. Компания на 33% сократила чистый долг – до $4,7 млрд, а также успешно разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн с рекордно низкой купонной ставкой 2,55% годовых.

Показатель EBITDA снизился на 3% год-к-году до $7,7 млрд, это связано с расходами по экологическим обязательствам, прежде всего, с возмещением ущерба окружающей среде вследствие разлива дизельного топлива на Таймыре. Однако рентабельность EBITDA «Норникеля» остается одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли и обеспечивает одну из самых высоких дивидендных доходностей. Основные конкурентные преимущества, обеспечивающих привлекательность бизнес-модели компании, наличие богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимости производства в сравнении с конкурентами в отрасли.

Комментируя результаты года, президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что компания продолжит свои программы по модернизации и экологизации производства и усилит их. Проанализировав аварию на Таймыре, топ-менеджмент пересмотрел подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив четкие цели по каждому из этих направлений.

С учетом новых вызовов компания планирует увеличить инвестиции в повышение промышленной безопасности и поддержания энергетической инфраструктуры, а также снизить использование дизельного топлива, заменяя его на природный газ, который имеет более низкий углеродный след. Мы подтверждаем наши обязательства по исполнению Серной программы и существенному сокращению экологического воздействия на окружающую среду», - подчеркнул Владимир Потанин.

Компания продолжит работы, связанные с ликвидацией последствий аварии, по текущим оценкам, затраты на все этапы составляют 16,1 млрд рублей. Кроме того значительные средства «Норникель» готов вложить в развитие Норильска – одного из стратегически значимых для компании городов: $17 млн зарезервировано на социальную программу «Наш Норильск», $14 млн на подготовку проектно-сметной документации по программе реновации жилья. Также продолжается обсуждение Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, «Норникель» рассматривает возможность выделить на нее порядка 80 млрд рублей, общий бюджет программы оценивается в 120 млрд.