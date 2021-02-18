Миллион на любые цели: в каком банке оформить потребительский кредит

Затеяли ремонт, отправляетесь в отпуск или возникли непредвиденные расходы? Воспользуйтесь специальным предложением Банка «Левобережный» по потребительскому кредитованию.

Возьмите до 1 млн рублей на срок до 5 лет. Акция проходит с 8 февраля по 10 марта 2021 г.

Если вам срочно понадобилась сумма от 50 тысяч до 1 млн рублей, то вы можете быстро оформить кредит на потребительские цели в Банке «Левобережный». Для этого достаточно предъявить паспорт и СНИЛС*. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Кредит оформляется без поручителей на срок от 3 до 5 лет. Ставка составит 10% годовых, если вы:

получаете зарплату на счет в Банке «Левобережный»;

или уже брали кредит в Банке «Левобережный» и выплачивали его без просрочек;

или являетесь пенсионером.

Для новых клиентов ставка – 12,5% годовых на весь срок кредитования.

Успейте получить до 1 млн рублей в кредит до 10 марта. Оставьте заявку через сайт, интернет-банк или мобильное приложение BL-online, либо в отделении Банка «Левобережный» в Красноярске на ул. Молокова, 60. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

* Документы, подтверждающие доход и трудоустройство заемщика, не требуются, но банк вправе их запросить.

Для получения кредита необходима постоянная или временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных календарных месяцев. Данное условие не распространяется на участников зарплатных проектов банка. Окончание срока действия кредитного договора не должно превышать окончания срока действия временной регистрации.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.