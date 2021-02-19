«ИрАэро» полетит из Красноярска в Нижний Новгород

Рейсы, правда, будут не прямые, а через Томск и Самару. Но это единственные рейсы в этом направлении из Красноярска. Обратного рейса в Красноярск не предусмотрено.

Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейсы из Красноярска в Нижний Новогород. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Полетная программа стартует 2 марта (если верить расписанию на сайте аэропорта). Рейсы будут проходить еженедельно — по вторникам.

Летать будут по маршруту Красноярск — Томск — Самара — Нижний Новгород. Из Красноярска борт будет стартовать в 15:25, прилетать в Томск в 16:10, в Самару в 17:20 и в Нижний — в 18:20 (везде указано местное время).

Стоимость билета (с учетом 20 кг багажа) до Томска начинается от 3 900 рублей, до Самары — от 7 000 рублей, а до Нижнего Новгорода — от 8 300 рублей.

На направление поставлены самолеты Sukhoi Superjet 100.

При этом, как пояснили DK.RU в пресс-службе воздушной гавани, обратного рейса — Нижний Новгород — Самара — Томск — Красноярск — не будет. Улететь в Красноярск самолетом «ИрАэро» можно будет только из Самары в 06:00 по местному времени. В конечный пункт он будет прибывать в 13:10.