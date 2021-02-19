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Больше половины домов в Красноярском крае строится с использованием эскроу-счетов

Больше половины домов в Красноярском крае строится с использованием эскроу-счетов
Иллюстрация: pixabay.com

Регион по этому показателю находится на 11 месте в России и на первом по Сибири. Да и динамика его (показателя) роста весьма высока, но не настолько как в Новосибирской области.

#МНЕНИЯ
В Красноярском крае по итогу 2020 года с помощью финансирования через эскроу-счета строилось 56,5% всего жилья. Такие данные опубликовала госкорпорация ДОМ.РФ. Это 11 показатель по стране и первый по Сибири.
 
При этом за прошедший год доля домов, возводимых с использованием эскроу-счетов, в регионе увеличилась на 26,6%. Это 12 результат по стране и второй по Сибири.
 
Лидером же по динамике в СФО (и вторым в РФ) является Новосибирская область (+35,6%). Она же ведет по количеству открытых счетов эскроу (10 тысяч) и по накопленным на них деньгам (26 млрд рублей), такие данные приводит Центробанк. В Красноярском же крае эти цифры находятся на уровне 4,2 тысячи счетов (третье место) и 13 млрд рублей (второе место).
 
Больше половины домов в Красноярском крае строится с использованием эскроу-счетов 1
 
Всего же в Сибири на начало 2021 года открыто 24 тысячи счетов эскроу, на которых хранится около 60 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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