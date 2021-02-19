«Сработала пиротехника» — машину спикера красноярского Горсовета обстреляли у мэрии
По предварительным данным это был залп фейерверка. Момент его установки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция устанавливает личность и обстоятельства.
Машина спикера Горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной попала под обстрел. Это случилось сегодня утром у здания городской администрации, в котором расположен и муниципальный парламент, сообщает телеграм-канал «Борус» со ссылкой на свои источники.
По информации канала, сама Фирюлина в этот момент находилась в автомобиле и собиралась выходить. Но в этот момент рядом с машиной взорвался снаряд.
В машину не попали, попали в бордюр», — цитирует «Борус» Фирюлину.
Некоторое время спустя, стало известно, что заряд на клумбе, у которой остановилась машина спикера, установил молодой человек лет 20. Его пытались остановить, но он поджег фейрверк и скрылся, попав при этом в поле зрения камер наблюдения.
В полиции факт происшествия подтвердили и заявили, что пострадавших нет. Других деталей не раскрывается.
Полицейскими организован комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленника и его задержание», — сказали в краевом Главке.
Меж тем источник «Интерфакса» утверждает, что это, по всей видимости, не было спланированной акцией: «Просто все совпало».
Напомним, что Наталья Фирюлина является депутатом Горсовет Красноярска с 2008 года. Спикером городского парламента она стала после очередного переизбрания в 2018-м.