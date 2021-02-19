«Сработала пиротехника» — машину спикера красноярского Горсовета обстреляли у мэрии

По предварительным данным это был залп фейерверка. Момент его установки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция устанавливает личность и обстоятельства.

Машина спикера Горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной попала под обстрел. Это случилось сегодня утром у здания городской администрации, в котором расположен и муниципальный парламент, сообщает телеграм-канал «Борус» со ссылкой на свои источники.

По информации канала, сама Фирюлина в этот момент находилась в автомобиле и собиралась выходить. Но в этот момент рядом с машиной взорвался снаряд.

В машину не попали, попали в бордюр», — цитирует «Борус» Фирюлину.

Некоторое время спустя, стало известно, что заряд на клумбе, у которой остановилась машина спикера, установил молодой человек лет 20. Его пытались остановить, но он поджег фейрверк и скрылся, попав при этом в поле зрения камер наблюдения.

В полиции факт происшествия подтвердили и заявили, что пострадавших нет. Других деталей не раскрывается.

Полицейскими организован комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленника и его задержание», — сказали в краевом Главке.

Меж тем источник « Интерфакса » утверждает, что это, по всей видимости, не было спланированной акцией: «Просто все совпало».