Солистка Музыкального театра Наталья Ронская расскажет «Про себя»

24 февраля в 19:00 Красноярский музыкальный театр приглашает на творческий вечер солистки Натальи Ронской. Программой «Про себя» артистка вместе со зрителями отметит 15-летие на сцене театра.

Гости увидят Наталью в совершенно разных образах. Их ждут вокальные номера, которые затронут даже самые отдалённые уголки души, проникновенное чтение прозы и стихотворений современных авторов и просто открытая дружеская атмосфера, украшенная звуками скрипки, аккордеона и фортепиано.

Это будет история обо мне и о женщине в целом. В концерте собрано всё то, что мне нравится. Моя любимая музыка, которую хочу спеть. Моё настроение. Придут мои друзья и коллеги. Я расскажу про себя через песни, поэзию, общение со зрителями», – приоткрывает планы на предстоящий концерт Наталья.

В этот вечер на сцену выйдут и её коллеги, с которыми связывает многолетняя дружба: заслуженные работники культуры Красноярского края Наталья Тимофеева и Иван Сосин, солисты театра – Надежда Кармаева, Рустам Исанов и Павел Цапов; артисты балета и оркестра Красноярского музыкального театра, а также Театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.