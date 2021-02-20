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Музей GEOS предлагает узнать, где лежит «Ключ земли»

Музей GEOS предлагает узнать, где лежит «Ключ земли»
Иллюстрация: музей GEOS

В музее геологии Центральной Сибири открылась новая совместная выставка с детской библиотекой имени Павла Бажова. Эта экспозиция — эстетическое сочетание геологии и литературы.

#НОВОСТИ

Павел Бажов - уникальный писатель, который смог не просто достоверно передать самобытность диалекта и жизни рудокопов, но и эстетически точно описать минералы и горные породы Урала. Его сказы впитали сюжетные мотивы, фантастические образы, колорит народных преданий. На страницах произведений распускаются неувядаемые каменные цветы, оживают голубые змейки и юркие ящерки.

GEOS предлагает отправиться в путешествие и насладиться красотой уральских минералов. Экскурсоводы расскажут и о творчестве Бажова-писателя, и об особенностях геологического строения Урала — каменного пояса России, который можно назвать малахитовой шкатулкой, наполненной драгоценностями. В экспозиции также представлены замечательные книги и предметы интерьера из фондов детской библиотеки Бажова.

Мы предлагаем учителям русского языка и литературы сделать внеклассное занятие по сказам уральского писателя прямо у нас в GEOS: наглядного материала более, чем достаточно, а витиеватый язык Бажова, который так трудно воспринимается современными детьми, будет звучать в музее органично и понятно», - говорит одна из идейных вдохновителей «Ключа земли» Анна Лопушенко.

«А тем, кто придет на экскурсию, мы советуем подготовиться заранее и пробежаться по самым известным произведениям Бажова: так сказочные камни обретут конкретную форму соответствующего минерала», - предлагает специалист музея GEOS Оксана Романова.

Выставка будет действовать с 19 февраля по 31 марта. Музей геологии Центральной Сибири ждет вас ежедневно на Мира, 55 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00.  Посещение музея — только в масках. Вход бесплатный.

 

Автор: Петр Савельев
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