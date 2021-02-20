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Пустующие промзоны Красноярска могут стать креативными пространствами

Пустующие промзоны Красноярска могут стать креативными пространствами
Иллюстрация: deletant.livejournal.com

Почти полторы сотни человек из Красноярского края заявились на конкурс таких проектов, организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.

#НОВОСТИ
Красноярцы примут участие в общероссийском проекте по созданию креативных пространств на бывших промзонах Rurban Creative Lab. Об этом рассказали в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Целью этой программы является разработка механизмов преобразования пустующих промышленных территорий и объектов недвижимости в креативные кластеры, которые будут объединять творчески-ориентированных предпринимателей», — рассказали в агентстве.
От Красноярского края на участие в проекте заявилось 143 участника. Среди них предприниматели, представители власти, собственники пустующих зданий и территорий, а также просто творческие люди.
 
На первом этапе их ждет онлайн-марафон, в рамках которого пройдут вебинары по темам: инфраструктура, сообщество, бизнес и команда. Закончится он (первый этап) 14 марта. По его итогам оргкомитет выберет десять лучших команд, которые станут своеобразными продюсерскими центрами в своих регионах.
 
Эти команды с 22 марта по 26 сентября примут участие во втором этапе проекта Rurban Creative Lab, по итогам которого каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях.
Мы очень надеемся, что представителям Красноярского края удастся войти в топ-10, и в нашем регионе появятся новые креативные пространства, которые положительно скажутся на развитии предпринимательства в регионе», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.
Проект Rurban Creative Lab реализуется Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив. В этом году на участие в нем поступило 3339 заявок из 80 регионов РФ.
Автор: Петр Савельев
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