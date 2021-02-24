Альфа-банк открыл первый phygital-офис в Красноярске

Расположен новый офис на улице Копылова, 66. До конца этого года Альфа-Банк планирует открыть еще несколько таких же площадок в Красноярске и других городах края.

Новый офис сочетает в себе цифровой и физический опыт. Однако основным новшеством является сама модель взаимодействия. Как рассказали в банке, новый офис оснащен системой с функцией Face ID, которая еще на входе идентифицирует клиента (если тот сдавал биометрию), анализирует его продукты и запросы, после чего автоматически назначает менеджера, которому отправляет сообщение о том, что его ожидает клиент. Если у посетителя на смартфоне установлено мобильное приложение Альфа-Банка, то он получит push-уведомление о назначении ему специалиста.

Ключевое отличие этого формата, от общепринятого, состоит в том, что это не клиент идет к менеджеру, а менеджер к клиенту, который уже вправе выбрать удобную ему форму коммуникации», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Красноярске Юрий Гришаев.

Весь офис, по сути, разделен на два сегмента — экспресс-зона (для решения быстрых и сервисных вопросов) и общая зона с креслами и столиками (для вопросов требующих более длительного взаимодействия). Также здесь предусмотрены две отдельные комнаты для переговоров. При этом жесткого регламента — какие вопросы на какой из территорий обсуждаются — нет. К тому же, обслуживаться здесь могут как физлица, так и предприниматели.

Такой формат позволяет клиенту решать все свои задачи в одном месте, К примеру, если у него есть задачи и по продуктам для физлиц, и для юрлиц, то ему больше не придется переходить от одного специалиста к другому для решения всех их», — рассказывает Юрий Гришаев. Отдельно отметим пространство офиса: очень много света и свободного пространства, удобная мебель, современный дизайн. Офис не похож на классическое отделение банка, а больше напоминает коворкинг или галерею.

Стоит добавить, что Красноярск стал третьим городом в России, где открыты новые phygital-офисы Альфа-Банка: первые три работают в Москве, а еще пара — в Новосибирске. В ближайший год в планах банка открыть еще три таких офиса в Красноярском крае — в Железногорске (он начнет работать уже с 26 февраля), на правобережье Красноярска и в одном из городов региона (каком именно, банкиры пока не говорят). В целом по стране в течение этого года должно появиться более 70 подобных phygital-офисов.