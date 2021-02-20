Красноярская компания «ПроТок» предложила поговорить по-мужски

К 23 февраля компания, производящая электрооборудование, подготовила для мужчин серию плакатов с оригинальным поздравлением и призывом поговорить о важном.

Под важным в компании подразумевают базовые для каждого человека понятия: свобода, безопасность, уважение, законность.

Мы любим свое отечество и хотим для него самого лучшего. Мы считаем каждого, кто отстаивает свободу, безопасность, законность и уважение, — защитником Отечества», — поздравление от «ПроТок» звучит как манифест.

Компания не в первый раз выступает с оригинальными поздравлениями. Одной из самых заметных акций стала серия фотографий с женщинами, одетыми в синюю изоленту. Впрочем, меняется общество — меняются и месседжи.

Отметим, глава компании Анна Жираткова стала участницей фотопроекта «Делового квартала» «Четыре стихии». Новый номер журнала выйдет 24 февраля.