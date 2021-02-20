Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.02
73,97
89,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская компания «ПроТок» предложила поговорить по-мужски

Красноярская компания «ПроТок» предложила поговорить по-мужски
Иллюстрация: Анна Жираткова/Facebook

К 23 февраля компания, производящая электрооборудование, подготовила для мужчин серию плакатов с оригинальным поздравлением и призывом поговорить о важном.

#НОВОСТИ
Под важным в компании подразумевают базовые для каждого человека понятия: свобода, безопасность, уважение, законность. 
Мы любим свое отечество и хотим для него самого лучшего. Мы считаем каждого, кто отстаивает свободу, безопасность, законность и уважение, — защитником Отечества», — поздравление от «ПроТок» звучит как манифест. 
Красноярская компания «ПроТок» предложила поговорить по-мужски 1
 
Компания не в первый раз выступает с оригинальными поздравлениями. Одной из самых заметных акций стала серия фотографий с женщинами, одетыми в синюю изоленту. Впрочем, меняется общество — меняются и месседжи. 
 
Отметим, глава компании Анна Жираткова стала участницей фотопроекта «Делового квартала» «Четыре стихии». Новый номер журнала выйдет 24 февраля.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская компания попала в сотню лучших семейных бизнесов РоссииКрасноярская компания попала в сотню лучших семейных бизнесов России
  • «Максимилианс» в Красноярске возвращается к работе«Максимилианс» в Красноярске возвращается к работе
  • В Шарыповском районе построят комплекс глубокой переработки зернаВ Шарыповском районе построят комплекс глубокой переработки зерна
  • Кто виноват в падении экономики России?Кто виноват в падении экономики России?
  • Госдума обложит криптовалюты налогамиГосдума обложит криптовалюты налогами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.