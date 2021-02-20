Кредитный рейтинг Красноярского края повысили
По мнению властей региона, на это, в ряду прочего, повлияло положительное исполнение краевого бюджета в период пандемии в 2020 году, а также сокращение госдолга региона.
Рейтинг кредитоспособности Красноярского края повысили до уровня АА- с прогнозом «Стабильный». Такое решение приняло Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), сообщили в региональном Минфине. До этого он был на уровне А+ (RU) с прогнозом «Позитивный».
Повышение кредитного рейтинга Красноярского края обусловлено сбалансированной бюджетной политикой, позволившей региону завершить 2020 год с превышением доходов над расходами и частично сократить объем совокупного долга», — говорится в отчете агентства.
По мнению аналитиков АКРА, край обладает сильной экономикой и значительным объемом накопленной ликвидности, которые позволяют обслуживать долговые обязательства региона без рисков рефинансирования.
Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь отметил, что повышение кредитного рейтинга «отражает положительные итоги исполнения краевого бюджета в период пандемии».
В 2020 году нам удалось сократить размер госдолга на 4,5 млрд рублей и исполнить бюджет без дефицита», — сказал он.
Напомним, что первый рейтинг от АКРА Красноярский край получил в 2017 году — А (RU) с прогнозом «Стабильный». Также у региона есть рейтинг «BB+», с прогнозом «Стабильный», от международного агентства Fitсh — его обновление (или подтверждение) ожидается в апреле.
Также на этой неделе рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярска — до ruA с прогнозом «Стабильный».