Красноярску повысили кредитный рейтинг
Поводом для этого стали показатели долговой нагрузки бюджета и их динамика. Власти рассчитывают, что повышение рейтинга сделает город более привлекательным для инвесторов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Красноярска до ruA с прогнозом «стабильный», сообщили в мэрии. До этого рейтинг города был на уровне ruA- с тем же прогнозом. Присвоили его городу в феврале 2020-го.
Повышение рейтинга обусловлено высоким уровнем бюджетных показателей, эффективным управлением долговым портфелем, устойчивостью долговой нагрузки и ликвидности, а также ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик», — говорят в агентстве.
Одним из аргументов для повышения рейтинга стало то, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы (ННД) в структуре доходов бюджета города занимали 43,6%, а их объем в абсолютном выражении вырос на 6%.
Совокупные же долговые обязательства за прошедший год снизились на 1,5 млрд рублей — до 10,4 млрд, что составляет 63,7% от ННД. По оценкам экспертов агентства, это умеренно низкий уровень.
В администрации Красноярска считают, что повышение рейтинга кредитоспособности города, повысит его инвестиционную привлекательность и позволит привлекать более дешевые кредиты.
К тому же у Красноярска увеличатся шансы на проведение в нем крупномасштабных экономических, культурных и спортивных мероприятий», — говорят в мэрии.
Напомним, что в октябре 2020 года власти Красноярска разместили облигационный займ на 3 млрд рублей (3 млн облигаций по 1 000 рублей). А в январе 2021-го стало известно, что уже Красноярский край планирует выпустить облигаций на 27 млрд рублей, которые пойдут на развитие инфраструктуры Красноярска.
Также на этой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) до уровня АА- с прогнозом «Стабильный» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярского края.