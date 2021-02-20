Красноярску повысили кредитный рейтинг

Поводом для этого стали показатели долговой нагрузки бюджета и их динамика. Власти рассчитывают, что повышение рейтинга сделает город более привлекательным для инвесторов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Красноярска до ruA с прогнозом «стабильный», сообщили в мэрии. До этого рейтинг города был на уровне ruA- с тем же прогнозом. Присвоили его городу в феврале 2020-го.

Повышение рейтинга обусловлено высоким уровнем бюджетных показателей, эффективным управлением долговым портфелем, устойчивостью долговой нагрузки и ликвидности, а также ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик», — говорят в агентстве.

Одним из аргументов для повышения рейтинга стало то, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы (ННД) в структуре доходов бюджета города занимали 43,6%, а их объем в абсолютном выражении вырос на 6%.

Совокупные же долговые обязательства за прошедший год снизились на 1,5 млрд рублей — до 10,4 млрд, что составляет 63,7% от ННД. По оценкам экспертов агентства, это умеренно низкий уровень.

В администрации Красноярска считают, что повышение рейтинга кредитоспособности города, повысит его инвестиционную привлекательность и позволит привлекать более дешевые кредиты.

К тому же у Красноярска увеличатся шансы на проведение в нем крупномасштабных экономических, культурных и спортивных мероприятий», — говорят в мэрии.

Напомним, что в октябре 2020 года власти Красноярска разместили облигационный займ на 3 млрд рублей (3 млн облигаций по 1 000 рублей). А в январе 2021-го стало известно, что уже Красноярский край планирует выпустить облигаций на 27 млрд рублей, которые пойдут на развитие инфраструктуры Красноярска.