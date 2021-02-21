Красноярск прощается с Александром Мелкумяном

Ушел из жизни известный организатор культурных событий в Красноярске, директор компании «Красконцерт» Александр Мелкумян.

Александру Мелкумяну было 63 года. Он лег в краевую клиническую больницу на плановую операцию, но заболел ковидом с осложнением на лёгкие. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Александр Сергеевич умер, не приходя в сознание, находясь на аппарате ИВЛ.

Друзья, коллеги, партнеры скорбят об утрате. Мелкумян был заметной фигурой в сфере шоу-бизнеса Красноярска и организовал десятки концертов звезд эстрады и рока на сценах краевого центра.

В cсередине 90-х основные культурные события проходили либо в стенах БКЗ, либо под чутким руководством Александра Сергеевича на площадках города и края. Он был прекрасным концертным продюсером. Умел найти общий язык и с рядовым артистом филармонии, и со звездами первой величины», — написал в своем аккаунте в ФБ культурный обозреватель Геннадий Каледа.

Прощание с Александром Мелкумяном состоится 24 февраля с 10:00-13:00 в Армянской апостольской церкви (ул. Молокова, 3). Его похоронят на кладбище «Бадалык», напротив армянской церкви.