Обновленный тест на антитела к коронавирусу поступили в Красноярск

Новая система тестирования может помочь определить необходимость вакцинации для каждого отдельного пациента, а также риск повторного заражения.

В красноярском «СПИД Центре» начали выполнять вид исследования для выявления антител к коронавирусу COVID-19 под названием

Определение иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови».

Новая тест-система позволяет выявлять защитные вирус-нейтрализующие антитела к коронавирусу и определить имеются ли они у пациента. Данные антитела препятствуют проникновению и размножению вируса.

Тест-система выявляет защитные вирус-нейтрализующие антитела к коронавирусу и определяет их наличие у пациента. Диагностическая чувствительность оценивается в 96 %, аналитическая чувствительность – в 100 %.

Стоимость анализа — 900 рублей.