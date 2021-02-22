Красноярские женщины сэкономили на подарках к 23 февраля

Средний чек на подарки к 23 февраля в этом году стал меньше, чем раньше, и составил 3600 рублей. Выходные длиннее, а вот подарки поскромнее.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В нем приняли участие экономически активные россияне из всех городов страны, в том числе жители Красноярска.

По сравнению с исследованиями последних двух лет, в этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на 23 февраля — 55% мужчин и 34% женщин.

Средний бюджет на подарки россиян ко дню защитника отечества составляет 2700 рублей. Больше остальных на подарки собираются потратиться респонденты с доходом более 80 тыс. рублей в месяц — 3700 рублей.

В Красноярске средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3600 рублей. В прошлом году эта сумма ровнялась 4 000 рублей. Москвички опережают красноярок всего на 100 рублей.