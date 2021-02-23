Экс-невестка бывшего новосибирского губернатора создает женскую партию

Новая политическая сила будет стоять на позициях либерального феминизма. Партия уже проходит регистрацию в Минюсте, но в думских выборах в 2021 году участвовать не будет.

Основателем партии стала Елена Нероденко, бывшая невестка губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Женщина возглавляет консалтинговую компанию «Успех бесконечен», такое же название получит и политическая сила.

Я и мои единомышленники всерьез обеспокоены наблюдаемым несоответствием гендерного соотношения в органах власти на всех уровнях. Российские женщины представлены во власти в крайне малом количестве. Следовательно, большинство принимаемых стратегических решений не может адекватно отражать реальные потребности общества», — рассказала Елена Нероденко НГС.

Учредительный съезд партии планируется провести осенью, а основные силы бросить на президентские выборы, которые пройдут в 2024 году. Нероденко планирует выдвинуть свою кандидатуру.

Продвигать партию и вести основные активности предполагается онлайн. Как заявляет основательница, уже сейчас новая политическая сила готова поддерживать достойных кандидатов.

Елена Нероденко – бывшая гражданская жена Дмитрия Юрченко, сына Василия Юрченко, который был главой Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2015 году женщина обвинила бывшего супруга в похищении дочери, а позже подала иск об ограничении его в родительских правах.

Нероденко является чемпионкой Кубка России и СНГ по воздушно-спортивному эквилибру и судьей по шестовой акробатике. Как консультант оказывает услуги по продвижению бизнеса и личного бренда в соцсетях.