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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в Красноярске и Железногорске

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в Красноярске и Железногорске
Иллюстрация: roscosmos.ru

По пути с космодрома «Восточный», он побывал на двух местных предприятиях, которые входят в состав госкорпорации. После их осмотра, Рогозин вручил заводчанам награды за труд.

#НОВОСТИ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил «Красноярский машиностроительный завод» и расположенное в Железногорске предприятие «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва». Об этом он написал у себя в твиттере.
По дороге с космодрома Восточный заехал в Красноярск, посетил ракетный завод „Красмаш“ и железногорское АО „Информационные спутниковые системы“... Обсудили производственные планы», — сказано в сообщении.
Детали визита на ИСС не разглашаются. Вероятно, он связан с относительно недавно прошедшей модернизацией предприятия. На «КрасМаше» же, как сообщает пресс-служба госкорпорации, Рогозину показали новый барокомплекс, который создан для производства перспективных образцов продукции, а также ознакомили с ходом реконструкции завода и его технического перевооружения.
Предприятия после проведенной модернизации стали способны решать амбициозные космические и оборонные задачи», — написал Рогозин.
 
Помимо этого глава Роскосмоса вручил работникам «КрасМаша» награды за вклад в развитие российской ракетно-космической отрасли. В частности, знаки отличия «За верность космосу», медали В.П. Макеева, нагрудные знаки К.Э. Циолковского и С.П. Королёва, почетные грамоты и благодарности — их получили 18 сотрудников завода и Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева.
Автор: Евгений Волошинский
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