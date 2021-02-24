Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в Красноярске и Железногорске

По пути с космодрома «Восточный», он побывал на двух местных предприятиях, которые входят в состав госкорпорации. После их осмотра, Рогозин вручил заводчанам награды за труд.

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил «Красноярский машиностроительный завод» и расположенное в Железногорске предприятие «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва». Об этом он написал у себя в твиттере.

По дороге с космодрома Восточный заехал в Красноярск, посетил ракетный завод „Красмаш“ и железногорское АО „Информационные спутниковые системы“... Обсудили производственные планы», — сказано в сообщении.

Детали визита на ИСС не разглашаются. Вероятно, он связан с относительно недавно прошедшей модернизацией предприятия. На «КрасМаше» же, как сообщает пресс-служба госкорпорации, Рогозину показали новый барокомплекс, который создан для производства перспективных образцов продукции, а также ознакомили с ходом реконструкции завода и его технического перевооружения.

Предприятия после проведенной модернизации стали способны решать амбициозные космические и оборонные задачи», — написал Рогозин.

Помимо этого глава Роскосмоса вручил работникам «КрасМаша» награды за вклад в развитие российской ракетно-космической отрасли. В частности, знаки отличия «За верность космосу», медали В.П. Макеева, нагрудные знаки К.Э. Циолковского и С.П. Королёва, почетные грамоты и благодарности — их получили 18 сотрудников завода и Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева.