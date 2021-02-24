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У Красной площади появится подземный «этаж»

У Красной площади появится подземный «этаж»
Иллюстрация: admkrsk.ru

На красноярской Красной площади планируют построить подземную парковку. Решение об этом принято в администрации города.

#НОВОСТИ

Решение о строительстве за подписью мэра Сергея Еремина опубликовано на официальном сайте администрации Красноярска.

Ранее ему предшествовали публичные слушания о реконструкции Красной площади. Помимо подземной площади будут проведены работы по созданию обновленного облика пространства.

В основе изменений — концепция компании «ЧертИ». Именно она победила на конкурсе. Представленные эскизы показывают, что проектировщики решили не менять кардинально привычный облик. В центре площади также будет находиться большая красная стелла с треугольником из красной яркой плитки.

У Красной площади появится подземный «этаж» 1

Автор: Петр Савельев
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