У Красной площади появится подземный «этаж»

На красноярской Красной площади планируют построить подземную парковку. Решение об этом принято в администрации города.

Решение о строительстве за подписью мэра Сергея Еремина опубликовано на официальном сайте администрации Красноярска.

Ранее ему предшествовали публичные слушания о реконструкции Красной площади. Помимо подземной площади будут проведены работы по созданию обновленного облика пространства.

В основе изменений — концепция компании «ЧертИ». Именно она победила на конкурсе. Представленные эскизы показывают, что проектировщики решили не менять кардинально привычный облик. В центре площади также будет находиться большая красная стелла с треугольником из красной яркой плитки.