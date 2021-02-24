У Красной площади появится подземный «этаж»
На красноярской Красной площади планируют построить подземную парковку. Решение об этом принято в администрации города.
Решение о строительстве за подписью мэра Сергея Еремина опубликовано на официальном сайте администрации Красноярска.
Ранее ему предшествовали публичные слушания о реконструкции Красной площади. Помимо подземной площади будут проведены работы по созданию обновленного облика пространства.
В основе изменений — концепция компании «ЧертИ». Именно она победила на конкурсе. Представленные эскизы показывают, что проектировщики решили не менять кардинально привычный облик. В центре площади также будет находиться большая красная стелла с треугольником из красной яркой плитки.