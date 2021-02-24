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Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске

Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске
Иллюстрация: Fotovsem.com

В Красноярске может появиться новый микрорайон на пустыре рядом с антенным полем и «Ботаническим». Однако названия компаний-застройщиков никак не известны на рынке жилой недвижимости.

#НОВОСТИ

Речь идет о двух земельных участках в микрорайоне «Ботанический» на границе c антенным полем. Их площадь 7,8 и 8,3 тыс. кв. метров. Сейчас там пустырь. Однако после проведения торгов эта земля отдана под застройку двум компаниями.

Стоимость первого участка составила 44,65 млн рублей, а второго — 64,97 млн рублей. Оба застройщика — неизвестные компании: ООО «Новострой» и ООО «Азимут». Они были зарегистрированы всего месяц назад с единым юридическим адресом.  Также у них один директор — Ольга Терентьева. А среди учредителей в обеих фирмах Григорий Федоров и Евгений Подоляк.

Автор: Петр Савельев
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