Два неизвестных застройщика планируют строить новый микрорайон в Красноярске

В Красноярске может появиться новый микрорайон на пустыре рядом с антенным полем и «Ботаническим». Однако названия компаний-застройщиков никак не известны на рынке жилой недвижимости.

Речь идет о двух земельных участках в микрорайоне «Ботанический» на границе c антенным полем. Их площадь 7,8 и 8,3 тыс. кв. метров. Сейчас там пустырь. Однако после проведения торгов эта земля отдана под застройку двум компаниями.

Стоимость первого участка составила 44,65 млн рублей, а второго — 64,97 млн рублей. Оба застройщика — неизвестные компании: ООО «Новострой» и ООО «Азимут». Они были зарегистрированы всего месяц назад с единым юридическим адресом. Также у них один директор — Ольга Терентьева. А среди учредителей в обеих фирмах Григорий Федоров и Евгений Подоляк.