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ДОК «Енисей» планирует почти на треть увеличить выпуск пеллет

ДОК «Енисей» планирует почти на треть увеличить выпуск пеллет
Иллюстрация: dok-enisey.ru

По планам руководства деревообрабатывающей компании, произойти это должно к июню этого года, когда будет запущен новый цех по производству этой продукции.

#НОВОСТИ
Дееревообрабатывающая компания (ДОК) «Енисей» готовит к запуску новый цех по производству топливных гранул — пеллет — из отходов лесопиления. Об этом руководство предприятия рассказало министру лесного хозяйства Красноярского края Алексею Панову, во время его визита на комбинат.
 
По словам генерального директора ДОКа Юрия Гайдуцкого, новый цех собираются ввести в эксплуатацию в июне 2021 года. После этого производственные мощности предприятия в этом сегменте вырастут до 200 тысяч тонн. Сколько они составляют сейчас — неизвестно (в Минлесхозе пообещали уточнить позже). Однако, по информации ведомства, в 2020 году ДОК «Енисей» произвел 107 тысяч пеллет, а, судя по данным на сайте компании, к 2022 году ожидается увеличение этого объема до 135 тысяч тонн.
 
Помимо этого на предприятии планируют нарастить объем производства клееной продукции до 134 тысяч кубометров.
 
В 2020 году ДОК «Енисей» переработал 385 тысяч кубометров круглого леса.
Автор: Евгений Волошинский
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