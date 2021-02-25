Опрос «ДК»: Кому без ИП жить хорошо?
У предпринимателей вновь есть повод поволноваться о будущем: бизнес-омбудсмен Борис Титов поднял тему возможной отмены статуса ИП, отметив некоторую нелогичность в вопросе вывода финансов.
В частности, Титов отметил невозможность разделить деньги компании и деньги самого предпринимателя. Что думают об этом красноярские предприниматели и специалисты по налогам и учету?
Игорь Артемьев,
налоговый консультант, учредитель юридической фирмы «ДраккарА»:
Резонанс, который возник в связи с заявлением Титова, — это отголосок той политики борьбы с наличным оборотом денег, которую государство ведет уже не первый год. Власти он невыгоден, поскольку в нем всегда есть теневой сектор. Именно в этом контексте и говорил бизнес-омбудсмен. Однако он уже признал, что такое действие (отмена) было бы ошибкой и делать этого категорически нельзя. И даже наоборот — нужно проработать спецрежим для индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощенке. Так что, мне кажется, на данный момент эта тема себя исчерпала.
Андрей Болсуновский,
владелец фермы «Коза-дереза»:
Возможность отмены ИП как явления в свете политики в отношении малого бизнеса выглядит очень органично. Это еще один гвоздь в крышку гроба малых предприятий, как и отмена ЕНВД. Вместо того чтобы разработать дифференцированный подход и гибкую систему платежей, отменили сам налог. С ИП все будет точно так же: вместо того чтобы регулировать, мы говорим о закрытии. Я бы предпочел поговорить о перспективах.
Елена Герасименко,
основатель компании «Бухгалтерра»:
Раз уж власти заговорили об этом, то, я уверена, эта тема будет развиваться и дальше. В ближайшее время сколь-либо радикальных действий ждать вряд ли стоит, но движение в эту сторону не остановится. Статус индивидуального предпринимателя не устраивает власть по ряду причин. Основная из них в том, что ИП активно используются в так называемых схемах налоговых оптимизаций, а иными словами — ухода от налогов. Из ООО деньги просто так не вывести, а вот из ИП — запросто. Не думаю, что этот статус полностью исчезнет — скорее всего, его просто изменят в сторону больших ограничений свободы вывода средств.
Павел Стабров,
индивидуальный предприниматель, бренд Tres Сafeteros:
Статус индивидуального предпринимателя, на мой взгляд, является максимально удобной формой ведения бизнеса небольших масштабов. Помимо довольно свободного обращения денег внутри твоего дела, есть и еще одно преимущество: нет того объема отчетности, который присутствует в других, более крупных формах. Если же ИП отменят, то, видимо, придется переходить в статус самозанятых, потому решение бухгалтерских и прочих учетных задач, которые есть в ООО, — это дополнительные издержки и понижение оперативности. Обороты же от этого (а значит, и прибыль) не растут.