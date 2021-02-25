Опрос «ДК»: Кому без ИП жить хорошо?

владелец фермы «Коза-дереза»:

Возможность отмены ИП как явления в свете политики в отношении малого бизнеса выглядит очень органично. Это еще один гвоздь в крышку гроба малых предприятий, как и отмена ЕНВД. Вместо того чтобы разработать дифференцированный подход и гибкую систему платежей, отменили сам налог. С ИП все будет точно так же: вместо того чтобы регулировать, мы говорим о закрытии. Я бы предпочел поговорить о перспективах.

Елена Герасименко,

основатель компании «Бухгалтерра»:

Раз уж власти заговорили об этом, то, я уверена, эта тема будет развиваться и дальше. В ближайшее время сколь-либо радикальных действий ждать вряд ли стоит, но движение в эту сторону не остановится. Статус индивидуального предпринимателя не устраивает власть по ряду причин. Основная из них в том, что ИП активно используются в так называемых схемах налоговых оптимизаций, а иными словами — ухода от налогов. Из ООО деньги просто так не вывести, а вот из ИП — запросто. Не думаю, что этот статус полностью исчезнет — скорее всего, его просто изменят в сторону больших ограничений свободы вывода средств.