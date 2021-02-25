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Красноярский завод Coca-Cola произвел почти 60 млн литров напитков

Красноярский завод Coca-Cola
Красноярский завод Coca-Cola. Иллюстрация: Coca-Cola HBC Россия

Продукция предприятия отгружается не только в край, но и в регионы восточной Сибири. В общей сложности речь идет о более 30 видах безалкогольных напитков.

#НОВОСТИ
Завод Coca-Cola в Красноярске в 2020 году произвел более 57 млн литров безалкогольных напитков, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Coca-Cola HBC Россия.
 
Как рассказали DK.RU в компании, основной рост потребления в прошедшем году был зафиксирован в ретейле. Однако сыграла роль и вернувшаяся к жизни HoReCa, которая ощутимо просела в первом полугодии.
 
На сегодня производственные мощности красноярского завода загружены на 71,2%. Его продукция поставляется не только в территории Красноярского края, но и в Забайкальский края, Иркутскую область, Якутию, Туву, Хакасию и Бурятию.
 
Лидерами по потреблению являются Красноярский край и Якутия. Самыми популярными напитками 2020 года стали напитки Сoca-Cola и Coca-Cola Zero — на них пришлось более 70% от общего объема произведенной продукции.
 
В целом по России действует 10 заводов Coca-Cola HBC Россия. За 2020 год на них было произведено более 2,3 млрд литров напитков.
Автор: Евгений Волошинский
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