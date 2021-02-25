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Стоимость аренды квартир во время пандемии в Красноярске выросла

Стоимость аренды квартир во время пандемии в Красноярске выросла
Иллюстрация: archidom.ru

Пандемия коронавируса привела к разнонаправленным результатам в основной части регионов России. В части больших городов цены на аренду упали за счет снижения потока приезжающих.

#НОВОСТИ

Кроме того, сказалось и падение доходов у определенной части населения.

Между тем, по данным ЦИАН, в некоторых городах наблюдается обратная ситуация. Например, в 2020 году цены на аренду жилой недвижимости в Красноярске выросли на 12,5%. Рост ценников на аренду также зафиксирован в Ростове-на-Дону (+7%) и Казани (+5,2%).

Рейтинг подешевевшей аренды возглавляет Челябинск (–12,5%), за ним следуют Екатеринбург (–5,2%) и Воронеж (–4,1%).

Плата за найм жилья увеличилась в 5 из 16 городов-миллионников, среди которых, кроме вышеперечисленных, названы Новосибирск, Волгоград, Омск и Самара.

В большинстве случаев доходность рантье составляет около 4% годовых.

Самая высокая ставка арендной платы сохранилась в Москве, где она составляет 38,7 тыс. рублей.

 

Автор: Стас Гончаров
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