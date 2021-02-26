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В Красноярске вырос спрос на дворников

В Красноярске вырос спрос на дворников
Автор фото: Lolame. Иллюстрация: pixabay.com

Почти в два с половиной раза больше вакансий дворников открыто Красноярском крае с начала 2021 года, чем за аналогичный период 2020-го, выяснили эксперты hh.ru.

#НОВОСТИ

Сейчас коммунальным предприятиям края требуется 264 сотрудника такого профиля. Подавляющее большинство вакансий (89%) – было открыто в Красноярске, также дворников нанимают компании из Норильска, Минусинска, Богучан, Ачинска и других городов. Для 85% вакансий не требуется опыт работы, в основном, работодатели предлагают полную занятость, хотя можно работать и по совместительству – таких вакансий в базе около 16%.

Растущий спрос на дворников связан со снежной погодой в этом году, а также с уменьшением числа мигрантов в стране, которые раньше занимали эти вакансии, а теперь из-за ограничения пассажирского сообщения с другими странами, не могут вернуться к прежней работе и освободили часть рабочих мест» - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Однако эти вакансии оплачиваются не сказать чтобы щедро: средняя зарплата дворников и уборщиков в крае – чуть более 21 тысячи рублей, в среднем по России дворники получают около 29 тысяч.

 

Автор: Петр Савельев
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