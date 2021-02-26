Проспект Мира в Красноярске могут отдать горожанам для прогулок

Сергей Еремин поделился планами мэрии по поводу частичного перекрытия проспекта Мира. Правда, сделать это целиком не получится

Рассматривается вариант частичного перекрытия в летние месяцы. По словам мэра, о том, чтобы сделать проспект пешеходным, его просят горожане.

Сергей Еремин признался, что задача это непростая и необходимо «найти золотую середину». Удовлетворить запрос горожан на пешеходную центральную улицу, но при этом избежать транспортного коллапса.

Добавим, в середине 1990-х проспект Мира уже делали пешеходным, но даже тогда при этом улицы Ленина и Карла Маркса не выдерживали интенсивность транспортного потока.