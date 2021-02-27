Ольга Абанцева: «В Красноярске самые неравнодушные СМИ»

Представители НКО всего мира отметили профессиональный World NGO Day.

Понятие «международная неправительственная организация» было введено в середине прошлого века — 27 февраля 1950 год. В России потребовалось еще несколько десятилетий для признания роли НКО как важного элемента гражданского общества.

На сегодня в мире зарегистрировано почти 10 млн неправительственных и некоммерческих организаций. Они восполняют дефициты государственного внимания в разных сферах: соцзащита, здравоохранение, образование, культура и другие.

В России, по данным Министерства юстиции РФ, зарегистрированы более 200 тысяч некоммерческих организаций.

Напомним, некоммерческими организациями считается те, что не извлекают прибыль в качестве основной цели своей деятельности. Проекты НКО финансируются на гранты, субсидии, частные пожертвования, а также бюджетные средства.

Некоммерческая организации — закрывают огромный пласт проблем, которые не может решить государственная система. Это и вопросы здравоохранения, и социальные прорехи, и вопросы развития гражданского общества. Наш фонд «Дoбро24.ру» как и тысячи фондов стране. Не только решают непосредственные задачи связанные со здоровьем детей, но и дают людям главное: надежду, веру друг в друга, чувство локтя, понимание, что ты не один», — почеркнула Ольга Абанцева, сооснователь и пресс-секретарь фонда.

Отметим, в 2021 году фонду исполняется 10 лет.