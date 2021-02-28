Город дорог: в Красноярске продублируют Енисейский тракт

Речь идет о строительстве новой дороге до микрорайона Солнечный, которая пройдет параллельно Енисейскому тракту.

Об этом сообщили в красноярской мэрии. Проектирует дорогу «Гражданпроект». Поставленные сроки сдачи — до конца апреля 2021 года, — подтверждаются.

Дорога продублирует Енисейский тракт. Ее траектория от улицы Гриболевской через улицу Соколовскую до жилого района «Солонцы-2». По проекту новую трассу увенчает многоуровневая развязка.

Отметим, на реализацию проекта выделили 377 тысяч квадратных метров земли. Пока планируют управиться за три года. Длина участка трассы 5,5 километров.