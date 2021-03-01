Средний размер ипотеки в Красноярском крае вырос на 7%

В целом по стране этот вид заимствований прибавил почти вдвое сильнее. Среди же территорий Сибирского федерального округа это самый низкий показатель прироста.

В январе 2021 года в Красноярском крае средний размер ипотечного кредита составил 2,33 млн рублей, что на 7,1% больше, чем в первом месяце 2020-го, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

По размеру кредита край занимает 17 место в России и третье в Сибири. По динамике же он занимает последнее место среди территорий СФО, попавших топ-30 регионов РФ по объемам ипотечного кредитования — наибольший прирост был отмечен в Кемеровской области (+19%).

В целом по стране средний размер ипотечного кредита в январе 2021 года составил 2,82 млн рублей, что на 12,7% больше, чем годом ранее.