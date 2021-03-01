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Красноярцы стали меньше тратить на покупки и больше откладывать

Красноярцы стали меньше тратить на покупки и больше откладывать
Иллюстрация: pixabay.com

По данным статистиков, большую часть своих доходов жители Красноярского края по-прежнему тратят на товары и услуги, но доля этих трат в общей структуре расходов сократилась.

#НОВОСТИ
По итогу IV квартала 2020 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 38 254,6 рубля, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Красноярскстат. При этом реальные денежные доходы в том же отрезке времени уменьшились на 2,3%, а реальные располагаемые доходы — на 3,5%.
 
В общей сложности, жители края за 2020 год заработали 1,116 трлн рублей, а потратили на товары и услуги 817 млрд, что на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом доля этих трат в структуре общих расходов сократилась с 79% до 72,3%.
 
Зато, если в 2019 году сбережения красноярцев, хранящиеся в банках, ценных бумагах и других активах, увеличились на 5%, то в 2020-м прирост был на уровне 11%. Также ускорился рост количества денег, которые жители края хранят на руках в рублях и валюте — 8,9% в 2020 году против 3,7% в 2019-м.
 
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Добавим, что по данным Центробанка годовая инфляция в декабре 2020 года выросла до 4,7%: продукты подорожали на 6,5%, непродовольственные товары на 5,3%, а услуги на 1,7%.
Автор: Евгений Волошинский
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