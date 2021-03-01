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Красноярскую балерину признали «Душой танца»

Красноярскую балерину признали «Душой танца»
Иллюстрация: Пресс-служба театра

Ведущая солистка балетной труппы Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Анна Федосова стала лауреатом премии журнала «Балет» в номинации «Восходящая звезда».

#НОВОСТИ

Профессиональная премия «Душа танца» учреждена в 1994 году авторитетным журналом «Балет» и Министерством культуры России и вручается деятелям отечественной культуры за большие достижения в развитии хореографического искусства страны. За годы существования приз «Душа танца» стал символом российской хореографии и получить эту престижную награду – мечта для артиста балета, ведь он присуждается профессионалами.

В номинации «Восходящая звезда» лауреатами стали еще четверо танцовщиков из разных театров страны. Это Денис Захаров (Большой театр), Мария Хорева (Мариинский театр), Екатерина Первушина (Театр «Кремлевский балет»), Артем Веденкин (Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева).

На сегодняшний день приз «Душа танца» самая значимая награда для меня. Очень приятно получить признание от журнала «Балет» наряду с артистами Большого и Мариинского театров! Это стимул и мотивация на дальнейшую работу! Спасибо родному театру и моим педагогам за веру в меня!» - делится эмоциями Анна.

Как отметили в редакции журнала, на присуждение красноярской балерине премии повлияло ее участие в IV сезоне шоу-конкурса телеканала «Культура» «Большой балет», за которым зрители всей страны следили в ноябре и декабре 2020 года. Напомним, что Анна выступала на шоу в паре с ведущим артистом балетной труппы оперного театра Марчелло Пелиццони и по итогам конкурса была отмечена специальным призом жюри.

Гала-концерт лауреатов премии и Церемония награждения состоятся 30 апреля в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (Москва). Анна исполнит в нем вариацию «Русского танца» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского (хореография заслуженного артиста России Сергея Боброва). Этот же номер Анна исполняла в сольной программе шоу-конкурса «Большой балет» телеканала «Культура».

 

Автор: Петр Савельев
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