Ольга Свежинская: Мы партнеры брендов на пути к успеху

Во время церемонии «Человек года — 2020» основатель компании «ПакетМаркет» Ольга Свежинская неожиданно для себя поняла: «А ведь я имею отношение к успеху многих номинантов и победителей!»

И это справедливо, ведь практически ни один продукт, ни один бренд не обходится без упаковки. Именно «ПакетМаркет» и делает эту «одежду» для брендов Красноярска.

Сегодня партнер брендов «ПакетМаркет» является довольно крупным предприятием, объединяющим в себе торговый дом (собственно «ПакетМаркет») и два производства — полиэтиленовой и бумажной упаковки. Только в Красноярске услугами компании пользуются более полутора тысяч предпринимателей. А 20 лет назад все начиналось практически с нуля — именно с таким наследием Ольга Свежинская вышла из непродолжительного брака.

— С чем пришла, с тем и ушла, — вспоминает она.

Экс-супруг Свежинской в тот момент занимался оптовой торговлей кондитерскими изделиями. И Ольга тоже включилась в эту работу.

— По большей части выполняла административные функции: вела бухгалтерию, прочий учет. Но я наблюдала за тем, как работает муж: как ведет переговоры, общается с потенциальными (и действующими) партнерами. И постепенно училась, — рассказывает Ольга Свежинская.

По сути, полученные таким образом навыки предпринимательства стали единственным, что досталось ей, 25-летней девушке, после развода. Ну и неуемное желание развиваться и строить свой бизнес (надо же было как-то выживать).

— Вариант работы по найму мной не рассматривался. Во-первых, за несколько лет жизни в режиме предпринимательства я привыкла к этому. А во-вторых, до брака я успела полгода поработать секретарем в налоговой инспекции — мне хватило, — вспоминает основатель компании.

Выбирать сферу приложения своих сил и талантов долго не пришлось. Дело в том, что упаковка была сопутствующим бизнесом мужа Свежинской, и она помимо прочего занималась ею тоже.

— Эта сфера уже тогда виделась мне весьма перспективной, и я пыталась даже склонить мужа к тому, чтобы заняться упаковкой плотнее, может быть, даже полностью переключиться на нее. Но не вышло. Себя же долго уговаривать не пришлось, — рассказывает Свежинская.

Наработанные контакты с поставщиками и потребителями помогли сделать первые шаги на старте: в частности, открыть первый склад, который довольно долго оставался основной площадкой бизнеса. Это произошло в 2000 году.

Спустя пару лет с подачи коллег по цеху появилась идея расширения дела за счет производства. По задумке, это должно было сократить логистическое плечо и убрать наценку производителя, что в конечном итоге позитивно сказалось бы на рентабельности в конечном звене — продажах. Так в 2004 году появилась первая производственная линия.

— Сначала мы производили только обычные фасовочные пакеты, но постепенно, реагируя на запросы рынка, расширились: научились делать пакеты-майки, мешки для мусора, пищевую пленку под брендом PAKLEEN, а позже у нас появилось и производство салфеток, бумажных полотенец, туалетной бумаги под брендом svEzhinsky, — рассказывает Ольга Свежинская.

Это лишь одна сторона «ПакетМаркета». По-настоящему партнером известных и успешных красноярских брендов компанию сделали ее линии флексопечати на полиэтилене, пластике, бумаге и бумажной упаковке, а также печать этикеток. Именно эти мощности позволили предприятию брендировать продукцию под заказчика.

— Для меня в приоритете всегда стоит задача принести максимальную пользу бизнесу клиента. Узнаваемость упаковки, ее необычность — важный шаг на пути к сильному бренду, — делится руководитель компании.

Именно поэтому в «ПакетМаркете» решили не ограничиваться печатью логотипов на упаковке, а создали, по сути, собственное дизайнерское бюро. Специалисты компании помогают разработать фирменный стиль и встроить его в те упаковочные решения, которые максимально подойдут заказчику.

— У меня есть правило: «Слушай клиента — и ты узнаешь потребность его бизнеса». С самого начала построения бизнеса я сделала его ключевым принципом компании. Такой подход помогает нам понимать задачи клиентов и решать их максимально эффективно. В результате наша компания не просто поставщик и производитель. Мы партнеры брендов на пути своих клиентов к их успеху.