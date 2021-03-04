Путь к себе: истории бизнес-трансформаций

Многие бизнес-стори — это рассказ о личностных, жизненных и профессиональных трансформациях. Причем за каждым резким поворотом в другую сторону, как правило, кроется путь к себе настоящему.

Рассказывая о бизнесе, журналисты «ДК» отметили: женщины-предприниматели чаще, смелее и «безрассуднее» разворачиваются в сторону новой себя. Не боятся кардинально менять свою жизнь в поисках дела, которое отвечает подлинным потребностям личности, находится в гармонии с душой.

Расцвела в бизнесе

Ирина Лакуста,

руководитель студии декорирования и озеленения Iren Lakusta:

— В моей истории профессиональной трансформации есть немало неожиданных глав. Психолог по образованию, я работала и воспитателем, и в только что открывшемся гастрономе «Красный Яр» — прошла разные уровни, знаю все изнутри. Самый долгий роман завязался с журналистикой. Все началось в Казахстане: в 16 лет пришла в молодежную программу, а продолжилось в Красноярске: телекомпания «Афонтово», «7 канал» и легендарная служба новостей «Авторадио», где я проработала 4 года.

Затем был переход в смежную с журналистикой отрасль — пресс-службу: сначала — Управления здравоохранения края, а после — аэропорта Красноярск. К этому времени флористика как хобби уже была частью моей жизни. Тем самым созидательным зерном, которое с возрастом начинает искать любой человек, женщины особенно. Благодаря работе в аэропорту (одной из моих обязанностей была организация мероприятий) случилась знаковая встреча с Ольгой Пойм, гениальным флористом, моей подругой, соратницей и родной душой. Хотя не случись наше знакомство тогда, наверняка оно бы произошло как-то иначе: полагаю, что самое важное в жизни предопределено.

В декрет в 2009 году я уходила с четким пониманием: ближайшие три года — время и возможность нащупать новый путь. Так началась моя бизнес-история. Первыми шагами стала флористика, затем оформление витрин и мероприятий. В 2011 году, когда за плечами было уже немало проектов, мы с мужем решили, что нужно зарегистрировать фирму. Одни из первых привезли в Красноярск в то время новинку — Fiora, живые цветы в стеклянных вазах. Помню, предлагала услуги по оформлению и флористике коллегам. Но они моего энтузиазма не разделяли и ждали, когда вернусь к работе в пресс-службе. Немногие понимали, чем я занимаюсь, а мне было интересно делать что-то новое.

Конечно, были и неудачи. Но когда есть поддержка семьи, тыл, а главное, ты веришь в себя и в свою мечту, неудачи не останавливают. Набираешься сил после падения и идешь дальше. За 10 лет то, что начиналось как хобби, выросло в полноценный бизнес в сфере промышленного фитодизайна. Именно с этим пришло и материальное благополучие. Самое же важное, что в деле, которым занимаюсь, я счастлива, как никогда прежде. И это благодаря вере в себя и готовности все изменить.

Хлеб по моим правилам

Наталья Трущелёва,

создатель ремесленной пекарни «Формула хлеба»: создатель ремесленной пекарни «Формула хлеба»:

— Каждое из моих воплощений в работе было ступенью к тому, чем я занимаюсь сегодня. «Учителка физры» по профессии, без этих знаний я бы никогда не пошла в тему диетического хлеба. Знания, как рассказывать о продукте и продавать его, дали 13 лет работы в торговле: секонд-хенд — очень мощная школа маркетинга. Третья специальность — дизайнер интерьера: эстетическую составляющую в хлебном деле никто не отменял.

Тот самый разворот на 180 градусов произошел по классике: случайно и из сложных обстоятельств. Я одна — с ребенком, кошкой, живу у подруг, работы нет. Иду к парикмахеру и угощаю его свежеиспеченным хлебом, а пекла я давно — для семьи, друзей, в подарок, но никогда на продажу.

И парикмахер начал меня «продавать». Сначала самой себе, буквально промыв мне мозги на тему того, что печь надо на продажу, а после и другим. Купила формы, делала до 50 буханок в день: пекла на кухнях подруг, отсюда большой опыт домашнего хлебопечения. Потом начала проводить мастер-классы — многие ученики до сих пор пекут хлеб по моим технологиям.

Этот путь привел меня в «Пекарню № 1», была задача «поставить» бездрожжевой хлеб. Ребята влюбились в меня, а я в них — и осталась там на правах управляющего. Для человека, который ничего не знал об общепите, это было серьезной школой жизни. Смотря вокруг, задавая правильные вопросы, создала свою схему работы крафтовой пекарни.

Пекарня «Формула хлеба» появилась спустя год после того, как я ушла из проекта. Начала заниматься темой хлебов без глютена. Приготовленные не на смесях, а на живом продукте — закваске и муке, хлеба получились настолько интересными и вкусными, что все пазлы сложились. Открыли первую пекарню на проспекте Мира, через два года у нас три пекарни, хлебопекарный цех и особая гордость — отдельный цех для хлебов без глютена. Моя история даже не про мечту, все гораздо сильнее и крупнее — она про миссию под названием «хлеб». И такая разная школа жизни, и непростые периоды, и важные встречи — это миссия, которую надо было заслужить.

От чистки рыбы — к производству

Светлана Буриченко,

основатель сети магазинов «Рыба пила»: основатель сети магазинов «Рыба пила»:

— До того как заняться рыбой, я 18 лет отработала в продажах.

И, честно говоря, мне там стало скучно. В какой-то момент я поняла, что для меня в этой сфере не осталось вызовов — все свои условные бюджеты я получила и все, что могла заработать, заработала. А просто ходить на работу и зарабатывать деньги мне совсем не интересно.

Тогда я стала думать, чем бы мне хотелось заниматься. И поняла: я вообще ничего не умею делать — только разговаривать. Типичный такой гуманитарий. Получалось, что особой разницы в выборе сферы приложения себя нет: везде будут те же задачи по набору компетенций и те же риски. Вывод: весь вопрос в том, к чему лежит душа. После того как я это для себя поняла, вопрос решился сам собой.

Мы в семье очень любим рыбу и морепродукты. Но так как в Красноярске на тот момент не было места, где можно было бы купить сразу все, что мы хотим, каждая суббота превращалась в трип по рынкам, рыбным магазинам и прочим местам. И когда возвращались домой, уже ничего не хотелось.

В итоге вышло так, что «Рыба пила» создавалась как магазин для нашей семьи. «Ну, посмотрим, что из этого получится», — думала я тогда. И уж точно не было задачи организовывать какое-либо производство. Идея была такая: будет человек — условно повар, который будет рыбу чистить, и все. Остальное отдадим на аутсорсинг. Изначально речь шла только о слабосоленой рыбе. В поисках партнеров я тогда объехала, пожалуй, все подобные цеха в Красноярске и пригородах. И ничего, что подошло бы нам, не нашла. Пришлось получать документы на слабосолку и делать ее самим.

Так мы и открылись. А через некоторое время наши покупатели стали спрашивать рыбные котлеты, биточки, другие полуфабрикаты. А у нас на это опять же нет документов. Что делать — снова поехала по цехам. В одном их них взяла на пробу котлеты из гольца. Оказалось, что в них этого самого гольца 10 %. Снова пошли за документами, через экспертизу и анализы, что весьма затратно и по времени, и по деньгам. Но оформили. Теперь делаем. В итоге как-то само собой сложилось и собственное производство, которое теперь составляет немалую часть бизнеса.

Я просто очень люблю деньги

Татьяна Шубкина,

создатель ивент-агентства Havearest: создатель ивент-агентства Havearest:

— В моей жизни многое происходило случайно, но всегда выруливало в нужную сторону. По образованию я школьная «училка» русского языка и литературы, но, разумеется, в школе ни дня не работала, даже практику толком не проходила, потому что однажды пришла по объявлению на «Приму» в службу новостей. Работать было безумно интересно и драйвово, но всегда хотелось большего. Тогда у меня появился и первый бизнес: я открыла ИП, магазин, успевала как-то совмещать и съемки, и семью, и добычу денег. И в какой-то момент поняла, что бизнес затягивает больше. Но потом случился развод, раздел имущества — в общем, как обычно. Были нужны деньги на обустройство нового быта, на то, чтобы растить дочь, поэтому бизнес пришлось продать и снова пойти в наем.

Так получилось, что программа «Дела», где я работала, сменила собственника. Новый владелец купил бренд, «упаковку», но не коллектив. Со мной пособеседовались, но на работу в качестве корреспондента не взяли. Зато предложили стать продюсером. Я всегда думала, что это ужасная работа: ты что-то придумал, со всеми договорился, организовал, проконтролировал, передоговорился, переделал… Потом я поняла, что это отличная работа, гораздо лучше, чем просто снимать сюжеты: сам придумал, сам организовал, сам перепридумал, сам продал и, кстати, сам заработал. И мне так понравилось зарабатывать, что я даже не отказалась стать руководителем отдела продаж. И вот это точно расстрельная должность. В тебя «пуляют» со всех сторон: и журналисты, которые работают над проектом, и менеджеры, с которых ты спрашиваешь за продажи, и клиенты, у которых всегда есть вопросы и предложения…

В общем, долго быть на передовой я не смогла, от меня ничего не осталось, даже нервов. Но опыт, понимание того, как работают проценты, и, кстати, нежелание делиться помогли принять решение: хочу работать только на себя. Наверное, я просто слишком жадная, но кто сказал, что это плохо?

Конечно, время для ухода на вольные хлеба и сферы деятельности я выбрала на редкость удачно: открыла кофейню с сырными специалитетами, создала ивент-бюро, и ровно в тот момент, когда бизнес должен был начать приносить прибыль, случилась пандемия и локдаун. Да, пришлось непросто, но я ни секунды не жалею о когда-то принятом решении. О чем жалеть, если у меня есть все, что я хочу, и точно будет все, что я захочу? Ведь это только от меня зависит.

Проект подготовили:

Евгений Волошинский, Наталья Кобец, Наталья Повольнова