В России может появиться первый автомобильный мост из алюминия

С просьбой разрешить строительство такого сооружения в Нижегородской области к главе Минстроя России Иреку Файзулину обратились ведущие строительные научно-исследовательские институты.

Сейчас в России есть восемь пешеходных мостов с пролетными строениями, изготовленными из алюминиевых сплавов. Три из них – в Красноярске. Конструкции для них изготавливаются в том числе на Красноярском алюминиевом заводе из металла, произведенного в Красноярске же. Эксперты МАДИ (Московского автодорожного института), ЦНИИС (Центрального научно-исследовательского института транспортного строительства) и НИУ МГСУ (Московского государственного строительного университета) считают, что технологии изготовления алюминиевых конструкций на данный момент достаточно усовершенствовались, чтобы можно было строить не только пешеходные, но и автомобильные мосты. Дело за малым: необходимо разработать для них специальные технические условия. Это и предлагают ученые-мостостроители.

В 2019 году в России был введен свод правил (СП), касающийся проектирования мостов с конструкциями из алюминиевых сплавов. Он дал толчок к широкому распространению таких строений по регионам России. Сейчас пешеходные мосты из алюминия есть в Красноярске, Москве, Туле и Нижнем Новгороде. Эксперты предлагают доработать его, распространив и на мосты для автомобильного движения. Такая возможность рассматривалась изначально при введении в действие данного свода правил.

Специалисты МАДИ и МГСУ готовы предоставить результаты испытаний – как лабораторных, так и натурных, на основе которых можно создать специальные технические условия (СТУ) для проектирования автомостов. Причем применение алюминиевых конструкций гораздо шире, считают ученые. Так, например, показатели по прочности, устойчивости к деформациям и такому явлению как «усталость металла» позволяют говорить о возможности использования таких сплавов не только при строительстве новых мостов, но и при реконструкции уже имеющихся. Алюминиевые плиты испытывались в разных вариантах: без дорожного покрытия и с двумя видами покрытий: асфальтобетонным и современным полимерным на эпоксидной основе. Во всех вариантах конструкции выдержали как циклические нагрузки (2 млн циклов), так и статическую нагрузку до 85 тонн.

В 2019 году на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения отмечалось, что более 3,5 тыс. мостов и других искусственных сооружений находится в аварийном или предаварийном состоянии. Алюминиевые конструкции могут решить эту проблему.

Автомобильные мосты из алюминиевых сплавов — это пример развития современных строительных технологий. Конструкция получается легкая, фактически в два с лишним раза легче, чем стальная, поэтому может быть целиком и качественно изготовлена на заводе. Последующая сборка и установка занимает всего несколько часов. Это экономия времени и средств. А далее такой мост практически не требует эксплуатационных затрат», — цитирует «Строительная газета» заведующего научно-исследовательской лабораторией НИУ МГСУ, д. т. н., профессора Андрея Коргина.

Эксперты также отмечают, что во многих европейских странах алюминиевые мосты стали уже нормой: например, в Швеции и Норвегии за последние 30 лет построено 80 мостов, почти такое же количество ежегодно вводится в эксплуатацию в Германии. Примечательно и то, что нередко конструкции для них изготавливаются на Красноярском металлургическом заводе. Так, в 2021 году КраМЗ обязался поставить в Германию 50 алюминиевых мостов.

Инициатором развития рынка алюминия для его широкого использования в российских городах является общественный деятель Олег Дерипаска. Он неоднократно отмечал, что широкое использование сплавов в различных отраслях экономики будет способствовать развитию внутреннего российского рынка глубокой переработки и производства продукции высоких переделов. Сейчас, по данным Алюминиевой ассоциации, в мире в гражданском строительстве доля алюминия – порядка 26%, в России она значительно меньше, хотя в стране работают предприятия – лидеры мировой алюминиевой индустрии.

Алюминиевые сплавы перспективный материал. Низкий вес, коррозионная стойкость, высокий декремент колебаний делает его перспективным для мостов. В 2019-2020 годах усилиями лабораторий ЦНИИС и МАДИ были обследованы все эксплуатируемые пешеходные мосты из алюминиевых сплавов на территории РФ. Проблем с надежностью и безопасностью данных объектов нет», - отмечает заместитель гендиректора ЦНИИС по научной работе, главный научный сотрудник, кандидат технических наук, доцент, почетный транспортный строитель РФ Юрий Новак.

Сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская подчеркивает: алюминий, по мнению ведущих архитектурных бюро России и мира, материал уникальный — и с точки зрения прочностных характеристик, и с точки зрения пластичности для воплощения любых задумок и архитектурных форм. Он также отвечает требованиям ВЭБа к реализации «зеленых» проектов, нацеленных на повышение качества и экологичности инфраструктуры и городской среды.