Финал конкурса «Товарный знак года» пройдет в Красноярске

11 марта в Красноярском краевом Дворце культуры пройдет финал всероссийского конкурса «Товарный знак года-2020», организатором которого является компания «Ярпатентъ» в тандеме с ООО «АйВек плюс».

Вот уже 10 лет предприятия всей России доказывают, что товарные знаки, как результат интеллектуального творчества и знания, являются мощным инструментом содействия экономическому и культурному развитию страны. С каждым годом география конкурса увеличивается и все больше брендов сражаются за звание лучшего в своей номинации. 45 товарных знаков получат высшую экспертную оценку и только один удостоится главной награды – гран-при и звания «Товарный знак года-2020». В этом году торжественное мероприятии посетят 450 человек: руководители и владельцы бизнеса, топ-менеджеры, отвечающие за имидж компаний, представители власти, ученые и деятели рекламно-творческого направления. Конкурс проходит при поддержке Администрации г.Красноярска, Министерства экономики и регионального развития Красноярского края, Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». Впервые за историю конкурса в числе бренд-жюри будут представлены такие значимые организации, как Роспатент и Российская государственная академия интеллектуальной собственности из г.Москва. С гордостью можно сказать, что признание значимости конкурса на столь высоком уровне говорит о важности и перспективности идеи.

Также нельзя не отметить и тот факт, что среди членов независимого бренд-жюри, голосовавших в первом туре за номинантов, в этот раз присутствовали яркие персоны нашего города: Шульгина И. В – заслуженный работник культуры Красноярского края, автор гимна компании «Ярпатентъ»; Баякин С. Г. – кандидат технических наук, Академик МАНЭБ; Ткачев Л. В. – заместитель начальника железной дороги по взаимодействию с органами власти; Трапезникова А. А. – начальник отдела маркетинга Института непрерывного образования СФУ; Дубровская О. В. – журналист, видеоэксперт, консультант по публичным выступлениям; Балышев Н. А. – председатель регионального отделения ООО «Творческий Союз Художников России», а также Мустафина Т. И. – директор брендингового агентства Musta-design, г.Новосибирск; Кисенков А. Г. – Патентный поверенный РФ, г.Москва; Тёмин Р. Г. – член Российского Авторского общества, Российского Союза Правообладателей, продюсер, г.Краснодар. И легендарные люди в сфере радиоиндустрии и радиовещания: Воронцов А. В. – генеральный директор радиохолдинга «Радио 45», директор команды «Несчастный случай», Евгения Маргулиса, группы «Воскресенье», г.Москва; Кожевников С. В, - создатель «Русского радио», премии «Золотой граммофон», продюсер, академик «Российской Академии Радио», г.Москва.

Команда «Ярпатентъ» постаралась сделать юбилейный финал конкурса «Товарный знак года-2020» незабываемым, поэтому гостей и участников ждет яркая насыщенная программа, много сюрпризов и приятных мгновений, а также розыгрыш золотого украшения от генерального партнера мероприятия – сети ювелирных салонов «Golden caravan».

С каждым годом популярность конкурса растет, товарных знаков-участников становится все больше, бренды все интереснее, жюри все статуснее, финалы все громче. А это значит, что второе десятилетие будет еще глобальнее и в ближайшей перспективе награждение пройдет уже в сердце России, г.Москва. Участвуйте, выигрывайте и гордитесь своими товарными знаками!