Мои данные — мои правила: граждан снова защитили от интернета

C 1 марта за распространение персональных данных без ведома их владельца придется расплачиваться в суде.

В первый день весны в России вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных граждан без согласия их владельцев.

Что это значит?

Например, с этого дня операторы обязаны удалять персональные данные по первому запросу владельца.

А граждане могут потребовать от любого интернет-ресурса прекращения распространения данных. Если в течение трех суток просьба не будет удовлетворена, можно смело идти в суд и вчинять иск.

Есть ли исключения?

Если упоминание персональных данных связано с ситуацией, имеющей общественную значимость или общественный резонанс. Допустим, упоминание фамилии в журналисткам материале на важную тему. Или речь идет о резонансном уголовном деле.