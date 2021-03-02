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Три десятка черных кредиторов найдено в Красноярском крае

Три десятка черных кредиторов найдено в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Свою деятельность злоумышленники осуществляли через офлайн-офисы, маскируясь под микрофинансовые организации (МФО), но были и те, кто работал через интернет.

#НОВОСТИ
За 2020 год в Красноярском крае было выявлено 30 так называемых черных кредиторов. Об этом рассказали в краевом управлении Центробанка. Эти организации, маскируясь под МФО и ломбарды, незаконно выдавали займы жителям края.
Получение заемных средств от нелегалов грозит гражданам завышенными долговыми обязательствам, потерей имущества и незаконными методами взыскания задолженности», — говорит управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Помимо этого в крае была выявлена одна финансовая пирамида, которая действовала в сети Интернет. Красноярцам (и не только) предлагалось вложиться в криптовалюту и другие якобы высокодоходные инвестиционные проекты.
 
Теперь злоумышленниками займутся правоохранительные и надзорные органы, которым ЦБ передали все собранные материалы.
 
В Центробанке напоминают: чтобы не стать жертвой подобных компаний, до вступления в какие-либо отношения с ними, их стоит проверять на наличие лицензии и (или) включенности в особый реестр. Сделать это можно в специальном разделе на сайте реуглятора.
Автор: Евгений Волошинский
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