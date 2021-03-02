Красноярцы готовы отказаться от фитнеса и обедов ради оплаченной дороги домой и на работу

Почти четверть горожан рассматривают корпоративное такси как конкурентное преимущество при выборе компании для трудоустройства. Однако работодатели не спешат использовать этот инструмент.

Работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки — такого мнения придерживается 69% работающих красноярцев. Об этом рассказали в сервисе корпоративного такси «Ситимобил для бизнеса», по итогам исследования, проведенного совместно с маркетинговой компанией ResearchMe.

Согласно полученным данным, 46% опрошенных горожан стали опасаться пользоваться общественным транспортом в период пандемии и начали использовать альтернативные способы добраться на работу, а также совершать рабочие поездки. При этом большей половине опрошенных — 56% — работодатель такие поездки не оплачивает.

Также почти четверть участников исследования (23%) заявили, что при прочих равных выбрали бы для трудоустройства компанию, которая предложит им корпоративное такси и будет оплачивать поездки.

При этом четверть работников из Красноярска готовы отказаться даже от премий и доплат взамен корпоративного такси. Среди других бонусов, которые они готовы обменять, опрошенные называли абонемент в фитнес-зал (20%), премии и доплаты (14%) и компенсацию обедов (11%)», — говорят в «Ситимобил».

Меж тем о том, что им доступно корпоративное такси, заявило лишь 8% респондентов. Тогда как по России в целом таковых было 20,5%.