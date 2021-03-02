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Красноярцы готовы отказаться от фитнеса и обедов ради оплаченной дороги домой и на работу

Красноярцы готовы отказаться от фитнеса и обедов ради оплаченной дороги домой и на работу
Иллюстрация: pixabay.com

Почти четверть горожан рассматривают корпоративное такси как конкурентное преимущество при выборе компании для трудоустройства. Однако работодатели не спешат использовать этот инструмент.

#НОВОСТИ
Работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки — такого мнения придерживается 69% работающих красноярцев. Об этом рассказали в сервисе корпоративного такси «Ситимобил для бизнеса», по итогам исследования, проведенного совместно с маркетинговой компанией ResearchMe.
 
Согласно полученным данным, 46% опрошенных горожан стали опасаться пользоваться общественным транспортом в период пандемии и начали использовать альтернативные способы добраться на работу, а также совершать рабочие поездки. При этом большей половине опрошенных — 56% — работодатель такие поездки не оплачивает.
 
Также почти четверть участников исследования (23%) заявили, что при прочих равных выбрали бы для трудоустройства компанию, которая предложит им корпоративное такси и будет оплачивать поездки.
При этом четверть работников из Красноярска готовы отказаться даже от премий и доплат взамен корпоративного такси. Среди других бонусов, которые они готовы обменять, опрошенные называли абонемент в фитнес-зал (20%), премии и доплаты (14%) и компенсацию обедов (11%)», — говорят в «Ситимобил».
Меж тем о том, что им доступно корпоративное такси, заявило лишь 8% респондентов. Тогда как по России в целом таковых было 20,5%.
Автор: Евгений Волошинский
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