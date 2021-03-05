Фотопроект четыре стихии бизнеса

Женщины привносят в мир природное начало, проявляя себя в четырех стихиях. Но есть ли место стихиям в бизнесе? Об этом размышляют четыре красноярские предпринимательницы.

Они отвечают в проекте за Огонь, Воду, Землю и Воздух.

«Деловой квартал» представляет новый фотопроект в соавторстве с фотографом Татьяной Вишневской и стилистом Марией Никитенко. Героинями «стихийных» фотосессий стали красноярские предпринимательницы Татьяна Андреева, Наталья Герасимова, Моника Дюсуше и Анна Жираткова.

— Идея фотопроекта родилась у меня после прочтения книги Клариссы Эстес «Бегущая с волками». Женщины ближе к природе, в каждой из нас много стихийного, много ведовства и колдовства. Разумеется, визуализировать эту идею могла только Татьяна Вишневская, с ее магическим даром видеть то, что скрыто. Стилист Мария Никитенко отвечала за не менее творческий процесс — создание визуального образа моделей. Разумеется, ничего бы не получилось без смелости наших героинь, которые безоглядно погрузились в свою стихию. В итоге мы получили вау-результат, — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Главный редактор подчеркивает, что все фотопроекты «ДК» — особая история, требующая рефлексии и от создателей, и от героев: — Мы всегда идем за идеей. Нам недостаточно просто накрасить, нарядить модель и снять в красивой позе. Это слишком скучно, и так делают многие. Мы идем своим путем и раскрываем в каждом проекте новые грани характера, души, судьбы.

Дива Инферно. Стихия — Воздух Моника Дюсуше, основатель парка «Остров сокровищ» — Воздух — это точно моя стихия, и именно в бизнесе она проявилась, что называется, в полный рост. Что такое парк развлечений, что мы продаем? Эмоции, впечатления — по сути, красиво упакованный воздух. Ведь эмоции — это то, что тебя расширяет, вдохновляет. При этом, когда мы покупаем билет в парк, мы тоже покупаем воздух — но в несколько ином смысле: мы не знаем, какие впечатления получим, будет ли это приятный опыт. Чем больше и красивее коробочка, тем больше неопределенности, что же в ней. Сейчас подумала: а ведь в парке развлечений каждая деталь связана с воздухом: и воздушные шары, и попкорн, и сладкая вата — это же воздушный сахар, и надутые штаны клоунов, и их огромные прически. Получается, именно воздух и создает парк и шоу. Наверное, другого бизнеса у меня и быть не могло. Вообще, заметила, что меня угнетают низкие потолки. Я чувствую себя комфортно даже в каморке, если сверху ничто не давит. Мечтаю получить «корочки» пилота, надо заняться этим вопросом. Совершенно не боюсь летать, хоть на самолете, хоть на параплане — это вообще восторг! Определенно Воздух — это мое все.

Лесная Нимфа. Стихия — Земля

Анна Жираткова,

основатель «ПроТок»

— Стихия Земли — это концентрация смыслов. Опора, надежность, основание и главное — то, что дает жизнь всему живому, мать-земля. Для меня важна каждая из этих граней. Чувство почвы под ногами позволяет оттолкнуться и идти дальше, даже когда перед тобой зыбучие пески. Фундамент, точка рывка — это сильная сторона стихии, слабая — стихия не дает взлететь в одно мгновение. Земля — она про маленькие шаги и «мозоли». Но и в этой слабости много силы: большое дерево из зернышка вырастет, только если поливать его день за днем. Семена мыслей и идей прорастают в умах людей в решения и проекты. Связь со стихией в бизнесе отражена в одной из моих стратегий — кайдзен, стратегии маленьких шагов, незаметных, но ежедневных улучшений. Ее внедрение сразу же дало результаты. Другая сторона — моностратегия, фиксирование на одной задаче. Раньше «ПроТок» занимался тремя направлениями: торговлей, услугами и производством. Обуздать этих трех коней разом мне не удалось. В итоге выбрала именно производство как приоритет, и это уже дало рост бизнесу. Задача сейчас — совершенствоваться в этом новом пути и шаг за шагом «засадить» продуктами компании «ПроТок» весь мир!

Сирена. Стихия — Вода

Татьяна Андреева,

основатель ЧУДО «Умка»

— Как и моя стихия — Вода, мои бизнес-стратегии принимают разные формы. Истинные намерения тверды, как лед, а ценности прозрачны, как воды Байкала. В реализации новых проектов энергия бурлит, как водопад, но могу спокойно «плыть по течению» в периоды стабильности. Как живительный дождь, «поливаю» робкие ростки детских инициатив. По капле собираю в полноводную реку единомышленников. Уже 18 лет мой бизнес — это бурный поток постоянно меняющегося и очищающего знания. В бизнесе сила стихии помогает строить «лодки» и «корабли» — новые стратегии — и плыть к своим целям. Как генератор идей, я всегда отдаюсь творческому потоку и смело двигаюсь навстречу неизведанному, периодически выплывая в «открытый океан». Так появился смелый новаторский проект — «Международный форум 108 родителей», так рождается новый формат онлайн-школы «Умки». В принятии решений опираюсь не только на разум: интуиция — мощная поддержка в моей жизни. Именно стихия Воды демонстрирует главное для меня правило: самое неизменное — это постоянные изменения. И я, как и моя команда, умею меняться под запросы и вызовы времени. Амазонка. Стихия — Огонь Наталья Герасимова, семейный центр «Астрея»

— В логотипе моего семейного центра есть солнце — пожалуй, самый известный символ огня. Когда я работала над идеей, понимала, что это огонь теплый, согревающий, если хотите, оберегающий. Это огонь вечернего костра, у которого собираются дети и педагоги, чтобы обменяться эмоциями и впечатлениями, накопившимися за день, это свет факела, который освещает путь, в общем, это огонь поддержки и огонь сопровождения. К нам приходят сложные дети, и чтобы они сумели пройти свой путь, их надо окружить теплом и светом. И я, и наши педагоги всегда стремятся именно сопровождать, а не назидать. И когда ребенок уже согрет, его можно зажечь — огнем идеи, огнем вдохновения, ярким и радостным.

В конце концов, солнце — это звезда, вокруг которой вращаются все планеты. Возможно, «Астрея» пока еще не приобрела планетарный масштаб, но она точно стала местом, где можно набраться сил и напитаться внутренним огнем.

Думаю, в каждой женщине есть огонь, и во мне его точно много. Могу ух как загореться — и взорваться от возмущения, и устроить фейерверк идей, могу быть яркой и бесшабашной, в то же время не теряя самообладания. Женщины гибкие, способны управлять любой стихией — это их врожденный дар.