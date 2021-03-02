В Красноярске легализовали продажу тюльпанов к 8 марта

Для этого в краевом центре открывают специальные тюльпановые базары для продажи первых весенних цветов.

Определено 41 место для размещения временных цветочных базаров. Об этом сообщили в красноярской мэрии.

Со 2 марта легальные тюльпановые «точки» открыты в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах. С 3 марта они заработают в Свердловском районе. С 4 марта — в Советском и Кировском районах и с 5 марта в Ленинском районе.

Торговля будет вестись до 8 марта включительно. Затем базары будут расформированы. Список адресов опубликован на сайте администрации города.

Отметим, стихийная торговля весенними цветами вдоль проезжей части и на тротуарах, как это было в предыдущие годы, запрещена. Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы и привлекать нелегалов к ответственности.