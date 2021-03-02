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В Красноярске легализовали продажу тюльпанов к 8 марта

В Красноярске легализовали продажу тюльпанов к 8 марта
Иллюстрация: Yandex

Для этого в краевом центре открывают специальные тюльпановые базары для продажи первых весенних цветов.

#НОВОСТИ

Определено 41 место для размещения временных цветочных базаров. Об этом сообщили в красноярской мэрии.  

Со 2 марта легальные тюльпановые «точки» открыты в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах. С 3 марта они заработают в Свердловском районе. С 4 марта — в Советском и Кировском районах и с 5 марта в  Ленинском районе.

Торговля будет вестись до 8 марта включительно. Затем базары будут расформированы. Список адресов опубликован на сайте администрации города.

Отметим, стихийная торговля весенними цветами вдоль проезжей части и на тротуарах, как это было в предыдущие годы,  запрещена. Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы и привлекать нелегалов к ответственности.

Автор: Петр Савельев
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