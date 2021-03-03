Аграриям Красноярского края помогут обновить сельхозтехнику

При поддержке властей сельхозпроизводители смогут купить не только стандартную технику (тракторы, сеялки и т.п.), но и оборудование для так называемого точного земледелия.

На техническую и технологическую модернизацию сельхозпредприятий Красноярского края в 2021 году предусмотрено 960,5 млн рублей. Об этом рассказал региональный министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

По его словам, деньги эти выделяются из краевого бюджета и будут расходоваться по нескольким направлениям. Например, 350 млн рублей пойдет на компенсацию части затрат на покупку новых тракторов, самоходных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, зерновых сушилок и посевных комплексов.

Помимо этого краевые аграрии смогут получить поддержку в виде оплаты лизинговых взносов и платежей, капитального ремонта тракторов и их агрегатов.

Чтобы стимулировать внедрение современных цифровых технологий, которые помогают повысить эффективность агробизнеса, с этого года Минсельхоз края планирует возмещать сельхозпроизводителям 50% от затрат на покупку оборудования для точного земледелия», — рассказал Шорохов.

Речь идет о системах параллельного вождения, дифференцированного внесения минеральных удобрений, средствах защиты растений, семян, а также оборудовании для создания цифровых карт полей. Лимит господдержки по этому направлению — 2 млн рублей на одно хозяйство в год.

Всего в 2021 году власти планируют помочь аграриям приобрести техники на уровне прошлого года, когда было закуплено 1 650 новых сельхозмашин. С начала года уже было закуплено более 100 тракторов, сеялок, зерно- и кормоуборочных комбайнов, опрыскивателей и других машин. В ближайшее время ожидаются поставки еще 50 единиц.