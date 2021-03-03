«Командор» начал принимать оплату покупок по QR-коду

Известная красноярская сеть супермаркетов стать первым продуктовым ритейлером Сибири, который внедрил такой сервис. Работу системы обеспечивает Сбер. Сервис называется «Плати QR».

Чтобы оплатить покупку, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», нажать значок QR-кода в верхнем левом углу и отсканировать QR-код, выведенный на экран банковского терминала на кассе. Оплата проходит мгновенно.

Как отмечают в ГК «Командор», этот способ удобен тем, что не надо носить с собой банковскую карту и запоминать пин-код, а также держать наличные «на всякий случай». Оплата по QR-коду поддерживается во всех смартфонах с доступом в интернет и работает даже при низком уровне заряда батареи, в то время как технология бесконтактной оплаты NFC работает не на всех устройствах – это зависит от операционной системы, установленной на смартфоне.

Первым магазином, где принимают оплату по QR-коду, стал гипермаркет «Аллея» на Красрабе, чтобы воспользоваться этой опцией, надо сообщить кассиру.

Если покупатель хочет в одном чеке использовать несколько способов оплаты, то такую возможность мы тоже предоставляем. Например, можно в одном чеке оплатить часть покупки через сервис «Плати QR», часть картой и часть наличными», - пояснили в пресс-службе компании.

Если новинка приживется, ее внедрят и в других магазинах.