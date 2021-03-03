Россети расширяют подстанцию в Нижнем Приангарье для завода огнеупорных материалов

Еще 80 МВт электрической мощности добавится на 220 кВ «Раздолинская», к которой будут подключены электроустановки Нижне-Приангарской площадки Группы «Магнезит». Работы ведут «Россети ФСЕ ЕЭС».

На Нижне-Приангарской площадке Группы «Магнезит» перерабатывается сырье с Киргитейского месторождения магнезита, которое отличается самым высоким качеством минерала из всех разведанных в СНГ месторождений. Выпускаемый плавленый периклаз применяется для электроизоляции в нагревательных устройствах. Компания планирует ввести в работу новые производственные линии и увеличить выпуск огнеупорных материалов на 50% – до 25 тыс. тонн в год.

Как сообщили в МЭС Сибири (филиал «Россети ФСК ЕЭС»»), для расширения подстанции на открытом распределительном устройстве 220 кВ будут построены две новые линейные ячейки, оснащенные коммутационным оборудованием российского производства и высоконадежными элегазовыми выключателями. Кроме того, на подстанции установят дополнительные измерительные трансформаторы тока и напряжения, микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Работы будут завершены в 2021 году. Также Нижне-Приангарская площадка Группы «Магнезит» запитана от объектов компании «Россети Сибирь», которая обеспечивает электроснабжение действующих производственных линий предприятия.

Подстанция 220 кВ «Раздолинская» участвует в передаче энергии Богучанской ГЭС и обеспечивает электроснабжение потребителей Мотыгинского района Красноярского края с населением более 14 тыс. человек. Мощность центра питания составляет 250 МВА.