Москвичи выстроились в очередь за красноярскими унтами

Такой интерес, вероятно, вызван морозной зимой этого года и ожидание мартовских холодов в столице. Красноярских производителей в Москву вывез центр «Мой бизнес».

Унты, изготавливаемые красноярской компанией «КрасУнт» вызвали большой интерес у жителей Москвы. Об этом у себя в Facebook написала представитель Агентства развития бизнеса Красноярского края Татьяна Бунина, по итогу первого дня ремесленной выставки «Ладья. Сезон 2020-2021», которая проходит в столице.

Видимо, недавние морозы сделали свое дело — москвичи выстроились в очередь за унтами от наших предпринимателей», — пишет Бунина.

Компания «КрасУнт» существует на рынке около 14 лет. Свою продукцию она шьет из оленьего камуса (шкурка с ноги животного). Объем производства 2,5-3 тысячи пар унтов в год.

Красноярский край представлен на этой выставке коллективным стендом предпринимателей из региона. Организатором его выступил центр «Мой бизнес», который оплатил оформление стенда, аренду выставочной площади и регистрационный взнос. Дорогу и проживание предприниматели оплачивали сами.

Добавим, что после 8 марта метеорологи снова прогнозируют 20-градусные морозы в Москве.