«Полюс» покупает две геологоразведочные компании в Красноярском крае

Крупнейший золотодобывающий холдинг покупает две проектные компании, принадлежащие АО «Росгеология». Они владеют лицензиями на разведку месторождений в Красноярском крае.

Как сообщила пресс-служба «Полюса», компания получает по 74,99%, общая сумма сделки - 200 млн рублей.

Эти компании владеют лицензиями на проведение геологического изучения (включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых) в пределах Марокского рудного поля и Петропавловской площади, которые соответственно расположены в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах Красноярского края», - говорится в сообщении.

Обе территории расположены рядом с участками, где уже ведет золотодобычу «Полюс». Кроме того «Полюс» получил преимущественное право на выкуп оставшихся долей. Сделка может быть завершена после того, как участки будут полностью разведаны, а зафиксированные запасы поставлены на государственный баланс.