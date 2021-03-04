Коренные народы Севера пройдут «Школу общественной дипломатии»

Соглашение о развитии социальной сферы и поддержке экономического уклада народов Таймыра подписали в Дудинке Федеральное агентство по делам национальностей и компания «Норникель».

Соглашение подписали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

ФАДН и компания уже сотрудничают в этой сфере, предыдущее соглашение было подписано в декабре 2018 года, однако с тех пор в России изменился подход к развитию Арктической зоны, разработана отдельная стратегия. Поэтому участники соглашения решили актуализировать свои намерения. В частности, «Норникель» приступает к совместному планированию развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМНС, созданию новых производств, основанных на традиционном природопользовании. В документе зафиксированы следующие цели: повышение качества жизни, сохранение исконной среды обитания и популяризация культуры и образа жизни коренных народов, проживающих на территории деятельности компании. «Норникель» и Федеральное агентство также намерены сотрудничать в вопросах улучшения социально-экономической ситуации в местах проживания коренных народов. Кроме того, при принятии решений и реализации совместных проектов по вопросам, затрагивающим интересы коренных, согласовывать позиции всех сторон и учитывать обращения и предложения представителей КМНС.

Развитие Арктики становится одним из приоритетов развития нашей страны, ему уделяется огромное внимание, но очень важно, чтобы за этим промышленным развитием севера Российской Федерации мы не забыли про людей, которые исконно проживают здесь, ведут традиционный образ жизни. И подобное соглашение должно внести баланс между этим промышленным освоением и в то же время сохранением той неповторимой природы Русского Севера, того неповторимого и очень сурового образа жизни, который они ведут. И привести к тому, чтобы у этих замечательных людей был чёткий выбор: вести этот образ жизни, который вели многие столетия их предки, но при этом им должны стать доступны современные достижения нашей цивилизации: медицина, образование, телекоммуникации и т.д., либо изменить свою судьбу, получив хорошее образование, посвятить себя какой-то другой сфере деятельности. И я считаю, что новое соглашение, где мы прописали конкретные мероприятия, конкретизировали нашу работу в этом направлении, позволят нам продвинуться на этом пути», - отметил Игорь Баринов.

Один из проектов, перечисленных в соглашении, Игорь Баринов отметил особо. «Коренные малочисленные народы Российской Федерации. Школа общественной дипломатии» по алгоритму реализации и масштабу сравним с всероссийским конкурсом «Лидеры России». Ожидается, что его исполнителями выступят МГИМО и общероссийская Ассоциация коренных народов. Этот проект нужен, чтобы сделать более заметными гражданских активистов, выражающих интересы своих этносов. В частности, «Норникель» и ФАДН планируют провести Международный Саммит лидеров коренных народов Арктики.

Ранее «Норникель» значительно расширил сферу взаимодействия и формат взаимоотношений с коренными народами. Компания уже приступила к совместному планированию развития инфраструктуры, промыслов и экономики общин КМНС и созданию новых производств, основанных на традиционном природопользовании. На эти цели «Норникель» направит 2 млрд руб.

Программа предусматривает мероприятия по повышению качества жизни в поселках и развитию промысловых общин: строительство 18 жилых домов и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка, приобретение цехов по переработке рыбы и оленины, морозильных камер, оборудования для выделки шкур и производству сувениров, изучение и постановку на учет рыбных ресурсов боковых водоемов реки Пясины для передачи квот общинам, создание туристического визит-центра в поселке Усть-Авам – все эти работы начнутся уже в этом году. Программа поддержки КМНС разрабатывалась при участии представителей общин, напомнил Андрей Грачев.

Мы проработали со всеми крупными общинами, их 36, все заявления и пожелания. Все эти проекты – совместные мероприятия, выполнять которые эффективно можно только в тесном контакте с общинами и семьями КМНС. Поэтому при руководителе Норильского дивизиона создается Координационный совет Общин КМНС, ведущих хозяйственную деятельность в районе реки Пясины и Авамской тундры. Мы сейчас говорим о том, чтобы в него вошли не просто представители всех 36 общин, а представители 50 этносов», – рассказал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Для участия в работе совета будут приглашены представители региональных и муниципальных властей. Для ежедневного взаимодействия в структуре Заполярного филиала создан отдел по работе с коренными малочисленными народами Севера.

Действительно, это новый механизм, который, во-первых, подчеркивает равенство субъектов. Сегодня общинам предложено полноценно участвовать диалоге, и самим, по сути дела, улучшать свою жизнь, определять приоритеты в своей жизни. Конечно, мы приветствуем то, что Федеральное агентство по делам национальностей и компания вырабатывают совместные подходы», - считает председатель ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Фактически реализация пятилетнего плана началась еще в 2020 году, в 2021-м начинается самая активная стадия: будут выполнены восемь наиболее крупных мероприятий.