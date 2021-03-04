Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
73,51
88,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Энергетики предложили решение проблемы провисших проводов в центре Красноярска

Энергетики предложили решение проблемы провисших проводов в центре Красноярска
Автор фото: Maaark. Иллюстрация: pixabay.com

В мэрии Красноярска прошло заседание экспертного офиса по стратегическому планированию развития города. Его участники - представители ведущих предприятий города и ресурсоснабжающих организаций.

#НОВОСТИ

На собраниях экспертов обсуждаются перспективные направления развития города до 2030 года, утвержденные Стратегией социально-экономического развития города, которая была разработана совместно с Сибирским федеральным университетом.

Как сообщила пресс-служба «Россети Сибирь», в ходе встречи зашла речь о провисших проводах линий электропередачи в центре Красноярска. На это обратили внимание энергетики и операторы сотовой связи. Проблема носит не только эстетический характер, это еще и вопрос надежности энергоснабжения. Руководитель филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков предложил решить вопрос централизовано: организовать определенные места пересечения кабельных и воздушных линий.

Также в ходе встречи прозвучало предложение РЖД о реконструкции магистралей, в том числе о модернизации существующих на железной дороге и снабжающих ее электросетей. Кроме того, в СФУ может появиться новая специализация в сфере цифровой энергетики, это востребованное направление, сейчас разрабатывается программа обучения.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»Анатолий Быков опубликовал очередное «письмо из СИЗО»
  • Телекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧСТелекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧС
  • В коррупционном деле экс-чиновницы мэрии Красноярска появился еще один эпизодВ коррупционном деле экс-чиновницы мэрии Красноярска появился еще один эпизод
  • Три десятка черных кредиторов найдено в Красноярском краеТри десятка черных кредиторов найдено в Красноярском крае
  • Из рук в руки: СФУ передали два объекта УниверсиадыИз рук в руки: СФУ передали два объекта Универсиады
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.