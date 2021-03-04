Энергетики предложили решение проблемы провисших проводов в центре Красноярска

В мэрии Красноярска прошло заседание экспертного офиса по стратегическому планированию развития города. Его участники - представители ведущих предприятий города и ресурсоснабжающих организаций.

На собраниях экспертов обсуждаются перспективные направления развития города до 2030 года, утвержденные Стратегией социально-экономического развития города, которая была разработана совместно с Сибирским федеральным университетом.

Как сообщила пресс-служба «Россети Сибирь», в ходе встречи зашла речь о провисших проводах линий электропередачи в центре Красноярска. На это обратили внимание энергетики и операторы сотовой связи. Проблема носит не только эстетический характер, это еще и вопрос надежности энергоснабжения. Руководитель филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков предложил решить вопрос централизовано: организовать определенные места пересечения кабельных и воздушных линий.

Также в ходе встречи прозвучало предложение РЖД о реконструкции магистралей, в том числе о модернизации существующих на железной дороге и снабжающих ее электросетей. Кроме того, в СФУ может появиться новая специализация в сфере цифровой энергетики, это востребованное направление, сейчас разрабатывается программа обучения.